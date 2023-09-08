С 8 сентября в Ростовской области усилили меры безопасности

За порядком будут следить представители Росгвардии, МВД и охранных организаций Фото: Олег ЗОЛОТО

На избирательных участках в Ростовской области усилили меры безопасности. В ходе выборов, с 8 по 10 сентября, за общественным порядком будут следить более 5 тысяч человек. Об сообщил заместитель губернатора Михаил Корнеев.

По словам чиновника, к работе привлекли представителей Росгвардии, МВД, охранных организаций, народных и казачьих дружин.

Известно также, что в регионе были разработаны основные и запасные маршруты перевозки бюллетеней. Специалисты Госавтоинспекции уже проверили машины и водителей, задействованные в обслуживании избирательных комиссий.

Напомним, с 8 по 10 сентября жители Ростовской области будут голосовать за кандидатов в депутаты городских дум и донского Заксобрания VII созыва. Парламент избирается на пять лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сити-менеджер Ростова проголосовал за кандидатов в депутаты Заксобрания Дона

Глава администрации Ростова-на-Дону проголосовал на избирательном участке (подробности)