Явка на выборы в Ростовской области составила 10,22 %, голосование продолжается

В Ростовской области голосуют за кандидатов в депутаты донского парламента Фото: Дмитрий Кутепов

Явка на выборы в Ростовской области составила уже более 10 %. Об этом в социальных сетях информирует региональная избирательная комиссия.

- По состоянию на 15 часов 8 сентября, явка избирателей составила 10,22 %, - говорится в сообщении.

Напомним, с 8 по 10 сентября жители региона будут голосовать за кандидатов в депутаты Заксобрания региона VII созыва. Также в отдельных территориях сейчас проводят основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов власти.

Всего открыто более 2,5 тысячи избирательных участков. Задействовали свыше 23 тысяч наблюдателей. Проголосовать смогут более 3 млн жителей человек.

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