В Ростовской области не отменили занятия после нападения 9-классника с ножом

Нападение произошло рано утром 11 сентября в одной из школ Неклиновского района Фото: Ксения КОНЮХОВА

В Ростовской области в школе, где 9-классник напал на людей с ножом, не нарушился учебный процесс. Об этом днем в понедельник информирует пресс-служба донского Минобра.

- Дети не пострадали, учебный процесс не нарушен, - сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что вооруженного юношу удалось остановить в том числе благодаря строгому пропускному режиме и подготовке сотрудников образовательного учреждения.

Напомним, все случилось около 8 часов утра 11 сентября под Таганрогом, в одной из школ Неклиновского района. Предварительно, 15-летний парень пытался зайти в образовательное учреждение в маске. Когда ему преградили путь, он бросился на людей с ножом.

Агрессивного подростка своими силами смогли задержать две женщины - дежурный учитель и вахтер, а также один из взрослых - дедушка другого ученика. Все трое получили резаные раны. Известно, что мужчина был госпитализирован.

По данным областных властей, подросток страдает психическим заболеванием. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники управления СК России по Ростовской области.

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