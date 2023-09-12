Следком опубликовал видео из донской школы, где подросток ранил ножом людей

В школе оказались ранены трое человек. Мужчине экстренно провели операцию. Фото: Дмитрий Кутепов

Следственный комитет по Ростовской области опубликовал видео из школы, где 11 сентября произошла трагедия — подросток пришел в школу и ранил ножом троих взрослых людей.

На кадрах отмечена работа сотрудников следкома, которые собирают материал для исследования.

Напомним, что трагедия произошла утром в одной из школ Неклиновского района, куда пришел 15-летний ученик. Из-за того, что он был в маске, на входе вахтер его попросила ее снять. Но из-за этого произошел словесный конфликт, в который вмешался мужчина, который привел свою внучку в школу. В итоге парень достал кухонный нож и ранил вахтера, учителя и мужчину, который его пытался остановить. В итоге его задержали родители детей и сотрудники школы.

К счастью, никто из учеников не пострадал. Однако вахтер и учитель получили порезы. А мужчина — порезы рук и три ножевых ранения в спину, в том числе одно из них пробило легкое. После этого его экстренно провели операцию.

Сейчас школьник задержан, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, а также пунктам «а,б» части 2 статьи 105 УК России (Покушение на убийство).

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