Стало известно о состоянии пострадавшего при нападении в школе под Таганрогом

Сейчас пострадавший остается под присмотром медиков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 12 сентября власти Ростовской области рассказали о состоянии мужчины, пострадавшего при нападении подростка в школе под Таганрогом.

- Один из пострадавших во время вооруженного нападения в хуторской школе находится в стационарных условиях. Лечение получает в полном объеме. Состояние оценивается как средней тяжести, - сообщили журналистам в пресс-центре правительства региона.

Напомним, утром 11 сентября 15-летний 9-классник пришел в образовательное учреждение в маске и с кухонным ножом. Юношу при входе остановили две женщины - дежурный учитель и вахтер, а также дедушка одной из учениц. Взрослые смогли задержать подростка и передать его полиции, но сами получили порезы, мужчина был госпитализирован.

По данным СК, в отношении школьника было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подросток пройдет психолого-психиатрическую и судебно-медицинскую экспертизу. Решается вопрос о мере пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минобре прокомментировали ситуацию с нападением в школе под Таганрогом

В Ростовской области 15-летний юноша напал на людей с ножом при входе в школу (подробности)