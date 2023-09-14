В Ростове создадут реестр организаций и самозанятых, пострадавших от атак ВСУ

В сентябре в Ростове рухнувший БПЛА повредил фасады трех зданий. Фото: телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко
В Ростове-на-Дону собираются создать реестр организаций и самозанятых предпринимателей, пострадавших от терактов и обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Постановление об этом можно найти на сайте городской администрации.
Список будет содержать названия организаций, имена и фамилии предпринимателей, идентификационные номера налогоплательщика, адреса субъектов, местонахождение поврежденного имущества и другую информацию.
Новый документ также предполагает создание специальной комиссии, которая будет фиксировать весь нанесенный ущерб.
- Реестр должны формировать в городском департаменте экономики на основании актов обследования комиссии. После этого документацию будут направлять в Минэкономразвития Дона для создания сводного реестра, - говорится в постановлении городской администрации.
Напомним, ранее в Ростовской области утвердили создание регионального реестра пострадавших организаций и самозанятых предпринимателей.
Добавим, в сентябре 2023 года в центре Ростова-на-Дону из-за рухнувшего БПЛА пострадали фасады трех зданий.
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