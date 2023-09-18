В Ростове-на-Дону начали выплачивать компенсации пострадавшим от падения БПЛА

После падения беспилотника в Ростове пострадали три дома и 10 машин. Фото: телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону пострадавшим от падения БПЛА начали перечислять компенсации. Эту информацию сегодня, 18 сентября, подтвердили в пресс-центре правительства Ростовской области.

- Выплаты получили 37 человек по 10 тысяч рублей и 10 человек по 20 тысяч рублей. Работа продолжается, - говорится в сообщении.

Власти уточняют, что ростовчане могут получить «как одну, так и обе выплаты в зависимости от количества поданных документов».

Напомним, около 3 часов ночи 7 сентября над Ростовом-на-Дону сбили два беспилотных летательных аппарата. Один упал за чертой города, второй - на улице Пушкинской, около домов № 39, 41 и 42. Фасады этих построек получили повреждения, оказались выбиты оконные стекла. Урон также был нанесен 10 машинам, одна из которых сгорела.

Известно, что к работе по определению масштабов ущерба от районной администрации были привлечены шесть оперативных групп.

Напомним, в тот же день власти информировали также о повреждении гостевого нежилого дома в Батайске. Там проводились следственные действия.

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