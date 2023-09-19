Власти Ростовской области объяснили появление следов в небе над Таганрогом

Звук в том числе услышали в Северном районе Таганрога Фото: Михаил ФРОЛОВ

Громкий звук, который слышали жители Таганрога днем 19 сентября, связан плановыми учениями. Такой комментарий предоставили в пресс-центре правительства Ростовской области.

- Добрый день. Проходят плановые учения на полигоне МО РФ, - сообщили региональные власти.

Напомним, ранее таганрожцы рассказали, что отметили странный хлопок, который особенно отчетливо было слышно в Северном районе города. После этого в небе над городом видели следы.

Напомним, в конце июля 2023 года над Таганрогом сбили украинскую ракету. Тогда рухнувшие обломки снаряда повредили несколько построек. Медицинская помощь потребовалась 22 местным жителям, 9 из которых оказались на лечении в больнице.

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