Тело умершего мужчины нашли под окнами высотки на Западном в Ростове-на-Дону

Сотрудники СК сейчас проводят доследственную проверку Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 22 сентября, жители 2-й Краснодарской в Ростове-на-Дону нашли на улице умершего мужчину. Предположительно, он разбился насмерть после падения с высоты.

По словам ростовчан, тело погибшего обнаружили на дороге около ЖК «Я», это 2-й Краснодарская, 169 Б. Люди утверждают, что мужчина мог сорваться с 25 этажа.

Причины и обстоятельства случившегося неизвестны. В пресс-службе управления СК России по Ростовской области рассказали, что сейчас по факту происшествия проводится доследственная проверка.

Напомним, подобные случаи в Ростове-на-Дону также регистрировали этим летом. В августе на Северном из окна высотки выпала женщина, также девушка и молодая женщина погибли в июле в Александровке и Суворовском микрорайоне.

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