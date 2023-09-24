Судак, лещ и тарань могут исчезнуть из Азовского моря в Ростовской области

Соленость повышается из-за постоянного сокращения пресноводного стока Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Азовском море на территории Ростовской области уже через 10 лет могут исчезнуть лещ, судак и тарань. Причина - осолонение водоема. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» рассказал доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Сергей Дудкин.

- Соленость повышается из-за постоянного сокращения пресноводного стока. В среднем Азовское море недополучает 9 кубических километров пресной воды в год, - рассказал Сергей Дудкин.

По мнению ученого, на ситуацию с осолонением моря напрямую влияет деятельность человека.

К слову, о рекордной солености Азовского моря (до 15 промилле) не так давно заявил и представитель Азово-Черноморского филиала ВНИРО Валерий Чубуков. Специалист отметил, что изменения, происходящие в акватории, могут повлиять на биоразнообразие, в том числе увеличив популяцию креветок. Уже сейчас их запасы в морской акватории превышают тысячу тонн.

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