В Ростове арестовали мужчину, напавшего на полицейского с аэрозольным пистолетом

Мужчину, находившегося в розыске, арестовали в Ростове-на-Дону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону под стражу отправили 45-летнего мужчину, который избил полицейского, а потом пытался выстрелить в него из аэрозольного пистолета. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе СК России по региону.

- Была избрана предварительная мера пресечения в виде заключения по стражу. Также назначили психолого-психиатрическую экспертизу, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что мужчина изначально находился в розыске, но в этот четверг, 21 сентября, он по какой-то причине перестал скрываться и устроил пьяный дебош. Полицейский, заметивший нарушителя, потребовал прекратить бесчинства, но в ответ получил только агрессивные выпады.

- Мужчина избил правоохранителя руками и ногами по голове и телу, а потом достал аэрозольный пистолет, стреляющий газом, и попытался выстрелить, но его в этот момент удержали, - напомнили в пресс-службе СК.

После случившегося в отношении задержанного завели дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Кроме того, позже выяснилось, что буйный бузотер уже привлекался раньше за грабеж, оборот наркотиков и угрозу убийством.

Напомним, ранее уголовное дело завели в отношении женщины, устроившей разборки с полицейским на рынке Таганрога.

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