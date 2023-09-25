Загруженность трассы М-4 в Ростовской области выросла в 2023 году

В 2023 году транспортный транзит в новые регионы страны шел через Ростовскую область Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году загруженность трасс в Ростовской области увеличилась в разы. Об этом в эфире «РБК ТВ Юг» рассказал заместитель губернатора - министр транспорта региона Владимир Окунев.

- От нас пошла вся транспортная логистика в сторону новых территорий, весь транзит пошел через Ростовскую область. Конечно, в первое время мы столкнулись с колоссальным потоком. На федеральных трассах он увеличился порядка на 300 %, а на региональных дорогах - примерно на 100 %, - прокомментировал Владимир Окунев.

Напомним, сейчас в Ростовской области продолжают работы по проекту строительства Северного радиуса. Эта дорога должна войти в состав будущего Ростовского транспортного кольца, которое планируют завершить до конца 2025 года. Также ранее сообщалось, что до 2026 года на Дону собираются построить почти тысячу дорог.

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