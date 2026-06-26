Всем рекомендуют покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 26 июня в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило от МЧС в 17:50.

- Объявлена беспилотная опасность, - предупреждают жителей Дона.

Всем рекомендуют покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Нельзя подходить к окнам.

Напомним, утром 26 июня сбили БПЛА. Также прошедшей ночью 15 беспилотников ликвидировали в семи районах региона.

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