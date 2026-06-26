Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП
Вечером 26 июня в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило от МЧС в 17:50.
- Объявлена беспилотная опасность, - предупреждают жителей Дона.
Всем рекомендуют покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Нельзя подходить к окнам.
Напомним, утром 26 июня сбили БПЛА. Также прошедшей ночью 15 беспилотников ликвидировали в семи районах региона.
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