В перинатальном центре Ростова отменили праздник из соображений безопасности

Мероприятие отменили из соображений безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону областной перинатальный центр в целях безопасности отменил праздник, запланированный на 4 июля 2026 года. Об этом сотрудники медучреждения сообщили в соцсетях.

— События, произошедшие на территории Ростовской области в минувшие выходные, вынуждают нас отменить мероприятие. Мы не можем проводить мероприятие, не обеспечив полную безопасность для наших семей на открытом воздухе, — говорится в сообщении перинатального центра.

Организаторы поблагодарили за понимание и выразили надежду, что встреча состоится в будущем.

Напомним, 27 июня во время мероприятия на территории музея «Самбекские высоты» произошла воздушная атака. Тогда пострадали 12 человек, десять из них госпитализировали. В тот же день восемь человек были выписаны, и в больнице оставались женщина и семилетняя девочка. Девочка находится в удовлетворительном состоянии и продолжает лечение в городской клинической больнице №20 Ростова-на-Дону.

Добавим, после воздушной атаки на музей было возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

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