Под Ростовом тлеет 200 квадратных метров свалки

На месте работают специалисты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Зерноградском районе Ростовской области на полигоне твердых бытовых отходов тлеет мусор. Об этом сообщила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная. Площадь очага возгорания составила 200 квадратных метров.

— Полигон ТБО находится к северу от северо-западной окраины поселка Зернового, — уточнила министр.

Она также отметила, что открытого огня нет, однако округу заволокло дымом. Специалисты в непрерывном режиме проводят послойную пересыпку очага инертным грунтом.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что 11 июля в регионе произошло 44 пожара. Из них 17 носили техногенный характер, в остальных случаях горела сухая трава и мусор.

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