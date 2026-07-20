В Таганроге вдвое увеличилось число АЗС, где продается бензин

Ситуацию на завправках отслеживают ежедневно. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге вдвое увеличилось количество АЗС, где продается бензин. Об этом по итогам планерного совещания рассказала глава города Светлана Камбулова.

- К концу прошлой недели обстановка несколько стабилизировалась: количество АЗС, где продается бензин, увеличилось вдвое. АИ 92 можно было приобрести на 12 заправках, АИ 95 - на 15, дизельное топливо - на 14 АЗС, - отметила Светлана Камбулова.

Ситуацию отслеживают ежедневно.

- Очереди на заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний пока сохраняются, однако за прошедшую неделю они немного сократились, - добавила Светлана Камублова.

В Таганроге, также как и в других городах региона, к дежурству на АЗС привлекли казаков и волонтеров, они помогают людям и следят за порядком. В частности, с 8 до 19 часов ситуацию контролируют на заправке, работающей на Дзержинского, 154/2. Накануне там отметили наибольшее скопление автомобилистов. Кроме того, волонтеры работают на АЗС в Марцевском переулке, 5.

Напомним, ранее в Ростовской области ввели ограничения на отпуск топлива. Разрешенный объем бензина на одно легковое ТС - не более 30 литров, для дизеля - не более 60 литров. Грузовым машинам и спецтранспорту могут отпускать не более 200 литров, пассажирскому транспорту, задействованному в перевозках - не более 300 литров.

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