В Ростове ликвидированы последствия 26 происшествий из-за разгула стихии

Непогода разбушевалась в субботу, 25 июля. Фото: Татьяна ТИХОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове 25 июля из-за ливня и ураганного ветра в городе произошло множество происшествий. Как рассказал глава Донской столицы Александр Скрябин из-за непогоды произошло более ста происшествий. Так в первые часы появилось сообщение о том, что упали 40 деревьев и крупных веток.

- Ликвидированы последствия 26 происшествий, - озвучил Александр Юрьевич. - В первую очередь с проезжей части и тротуаров убираются стволы и крупные ветки поваленных деревьев, представляющие опасность. Чистовая уборка будет осуществляться вторым этапом.

Известно, что на контроле остаются 73 происшествия. Водоснабжение восстановлено полностью. Работы по возвращению электроэнергии продолжаются.

Кроме того, сообщалось, что семь человек госпитализированы, пострадали 13 ростовчан. Один — погиб.

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