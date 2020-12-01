Названа причина массовой смерти в ковидном госпитале Ростова-на-Дону

Всего за одну ночь в ковидном госпитале Ростова-на-Дону скончались несколько пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Расследование «кислородного скандала», который произошел в одном из ковидных госпиталей Ростова-на-Дону, вероятно, скоро подойдет к концу. И какое заключение будет сделано, можно предположить уже сегодня.

Судя по документам, которые опубликовала известная телеведущая и журналист Екатерина Гордон в своем блоге в «Инстаграм», официальная версия врачей такова: пациенты умерли по нескольким причинам, - возраст, серьезное поражение легочной ткани и сопутствующие заболевания.

Информация о том, что были перебои с кислородом, не подтверждается.

- По отчетам и по бумажкам в ростовской больнице было все окей. Не было перебоев. Вот такой мне пришел ответ, - написала юрист и блогер на своей странице в социальной сети.

Как сообщили в региональном следственном комитете, в конце октября по факту гибели пяти пациентов в реанимации ковидного госпиталя на базе городской больницы 20 было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Следствие по нему еще продолжается, оно не окончено.

А в мэрии донской столицы добавили, что проверка проводилась с 21 октября по распоряжению Администрации города Ростова-на-Дону с участием специалистов Министерства здравоохранения Ростовской области, а также иными контролирующими органами в рамках уголовного дела.

- До завершения следственных действий Администрация города не вправе комментировать данную ситуацию, - озвучили власти.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что в ночь на 19 октября в одном из ковидных госпиталей в донской столице скончались сразу пятеро пациентов. Дежуривший в ту ночь реаниматолог позже рассказал «Комсомольской правде – Ростов», что причиной смертей, по его мнению, стал недостаток кислорода в больнице. Врач отметил, что все люди были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и поэтому перебои с кислородом стали для некоторых больных роковыми. Также реаниматолог признался, что та ночь была самая страшная в его жизни.

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КСТАТИ

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