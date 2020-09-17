День города в Ростове 2020: синоптики предсказали серьезно похолодание на праздник

Погода в Ростове на День города 2020. Фото: Алексей ФОКИН

Приближается любимый ростовчанами праздник - День города Ростова-на-Дону 2020. 19-20 сентября донская столица отметит свой 271-й день рождение. Обычно в этот день десятки тысяч жителей города собираются на центральных улицах и гуляют, сидят в заведениях, поют песни. День города отмечают каждое третье воскресенье сентября, когда уже постепенно приходит осень. Температура воздуха скачет и только жаркое южное солнце не сбавляет обороты.

Несмотря на отмену всех массовых мероприятийна отмену всех массовых мероприятий, ожидается, что многие все равно выйдут на вечернюю прогулку. Возникает вопрос: а нужно ли брать с собой теплые вещи или можно обойтись привычным, летним гардеробом?

По данным сервиса "Яндекс-погода" в субботу, 19 сентября в Ростове значительно похолодает. В дневные часы температура упадет до 19 градусов, а ночью - до 8 градусов тепла. Скорость ветра составит 7 метров в секунду. Небо затянет тучами, вероятность осадков - 44%.

На следующий день осень станет еще ближе. Ночью воздух охладится до 6 градусов, а днем южное солнце прогреет его до 23 градусов. Немного утихнет ветер - 6 метров в секунду. Будет ясное небо и без осадков.

Напомним, что пандемия коронавируса вынудила ростовские власти отменить все массовые гулянья в донской столице. Большинство праздничных мероприятий пройдут в онлайн режиме, но в парках откроются небольшие выставки и экспозиции.

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