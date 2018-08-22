ФК "Ростов" вынесут замечание за то, что болельщик пронес ковер на стадион
Как сообщил СМИ директор Российской Премьер-лиги по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин, в ближайшее время будет дана оценка появлению болельщика с ковром на стадионе в матче "Ростов" - "Енисей", который состоялся 19 августа на "Ростов-Арене". "Ковровое дело" рассмотрит Контрольно-дисциплинаный комитет РФС.
- Изначально в этом нет никакого оскорбительного действия, есть юмор, это забавно, - сказал Мейтин. - Почему болельщика пустили с ковром - это вопрос к службе безопасности стадиона. Сделаем замечание "Ростову" - такие вопросы нужно согласовывать. Но лично я ничего страшного в этом случае не вижу. Мы подумаем над тем, чтобы внести в регламент соответствующие дополнения, чтобы болельщики могли ходить на матчи с коврами.
История с ковром взорвала информационное пространство всей страны в минувшее воскресенье, когда "Ростов" принимал на своем стадионе "Енисей" из Красноярска. После одного из забитых мячей (всего их было четыре - "желто-синие" выиграли 4:0), в кадры телетрансляции (а затем разлетелся по соцсетям) попал момент, как болельщики "Ростова" празднуют успех своей команды, держа в руках... ковер. Пресс-служба клуба тут же развернула поиск хозяина нового талисмана через Твиттер. Тот быстро нашелся, приехал с ковром на базу клуба и подарил его "желто-синим". В ответ он получил футболку команды и возможность сфотографироваться с игроками. А ковер занял почетное место на базе ФК "Ростов".
Ковер занял место на базе ФК "Ростов"Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
- Идея с ковром не новая. Она была у меня еще год назад, но потом забылась. А недавно я прочел интервью одного болельщика одесского клуба о том, что они возили с собой по стране ковер, и решил все-таки попробовать, - рассказал уже бывший владелец талисмана Алексей. - Были сомнения, пустят ли меня на стадион. Но сотрудники службы безопасности просто попросили развернуть ковер, улыбнулись и сказали: «Добро пожаловать».
НЕ ВЫРУБИШЬ ТОПОРОМ
Законно ли пронесен ковер?
За ответом на этот вопрос мы обратились к главному документу, который регулирует поведение болельщиков на стадионе - Правилам поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий. Этот циркуляр за подписью Дмитрия Медведева выложен в открытом доступе на официальном сайте Российской Премьер-лиги.
Средства поддержки, пронос которых в места проведения
официальных спортивных соревнований не требует предварительного
согласования с организатором официального спортивного соревнования,
должны соответствовать следующим требованиям:
Пункт 5:
Зрителям запрещается проносить в место проведения официального спортивного
соревнования и использовать:
- оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы,
колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть
использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и
едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы;
- огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия
(за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные
ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические
материалы), которые могут быть использованы для изготовления
пиротехнических изделий или дымов;
- иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного
изготовления, использование которых может привести к задымлению,
воспламенению;
- устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не
являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания,
распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки);
- красящие вещества;
- духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе
вувузелы), за исключением горнов и дудок;
- алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические
вещества или стимуляторы;
- прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в
пластиковой таре объемом более 0,5 литра;
- пропагандистские материалы экстремистского характера или
содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или
символику экстремистских организаций;
- технические средства, способные помешать проведению
официального спортивного соревнования или его участникам (лазерные
устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления (кроме
средств поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам);
- громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев,
когда пронос таких предметов согласован с организатором официального
спортивного соревнования;
Пункт 7:
а) не содержать надписей политического, экстремистского,
провокационного или рекламного характера, оскорблений, ненормативную
лексику или непристойные изображения;
б) не содержать нацистскую атрибутику или символику либо
атрибутику или символику экстремистских организаций, а также
атрибутику или символику, сходную с ними до степени смешения;
в) не иметь целью оскорбление чести и достоинства участников,
зрителей и (или) организаторов официального спортивного соревнования;
г) для баннеров и флагов - не превышать размеров
2 метра 1,5 метра, в том числе на пустотельных древках,
не превышающих 1,5 метра в длину и 2,5 сантиметра в диаметре;
д) не являться предметами, использование и (или) хранение которых
не допускается законодательством Российской Федерации;
е) иметь перевод на русский язык содержащихся в средствах
поддержки слов и (или) выражений на государственных языках республик
Российской Федерации и (или) иностранных языках, который заверяется
в нотариальном порядке либо организатором официального спортивного
соревнования и представляется зрителем уполномоченному лицу при входе
в место проведения официального спортивного соревнования.
Пункт 8:
Средства поддержки, не требующие предварительного
согласования с организатором официального спортивного соревнования,
должны размещаться в местах, где они не будут мешать просмотру
официального спортивного соревнования другим зрителям.
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