ФК "Ростов" вынесут замечание за то, что болельщик пронес ковер на стадион

СЕГОДНЯ 10:57 2018-08-22T11:10:54+03:00

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС в ближайшее время даст оценку этому эпизоду

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Как сообщил СМИ директор Российской Премьер-лиги по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин, в ближайшее время будет дана оценка появлению болельщика с ковром на стадионе в матче "Ростов" - "Енисей", который состоялся 19 августа на "Ростов-Арене". "Ковровое дело" рассмотрит Контрольно-дисциплинаный комитет РФС.

- Изначально в этом нет никакого оскорбительного действия, есть юмор, это забавно, - сказал Мейтин. - Почему болельщика пустили с ковром - это вопрос к службе безопасности стадиона. Сделаем замечание "Ростову" - такие вопросы нужно согласовывать. Но лично я ничего страшного в этом случае не вижу. Мы подумаем над тем, чтобы внести в регламент соответствующие дополнения, чтобы болельщики могли ходить на матчи с коврами.

История с ковром взорвала информационное пространство всей страны в минувшее воскресенье, когда "Ростов" принимал на своем стадионе "Енисей" из Красноярска. После одного из забитых мячей (всего их было четыре - "желто-синие" выиграли 4:0), в кадры телетрансляции (а затем разлетелся по соцсетям) попал момент, как болельщики "Ростова" празднуют успех своей команды, держа в руках... ковер. Пресс-служба клуба тут же развернула поиск хозяина нового талисмана через Твиттер. Тот быстро нашелся, приехал с ковром на базу клуба и подарил его "желто-синим". В ответ он получил футболку команды и возможность сфотографироваться с игроками. А ковер занял почетное место на базе ФК "Ростов".

Ковер занял место на базе ФК "Ростов"Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

- Идея с ковром не новая. Она была у меня еще год назад, но потом забылась. А недавно я прочел интервью одного болельщика одесского клуба о том, что они возили с собой по стране ковер, и решил все-таки попробовать, - рассказал уже бывший владелец талисмана Алексей. - Были сомнения, пустят ли меня на стадион. Но сотрудники службы безопасности просто попросили развернуть ковер, улыбнулись и сказали: «Добро пожаловать».

НЕ ВЫРУБИШЬ ТОПОРОМ

Законно ли пронесен ковер?

За ответом на этот вопрос мы обратились к главному документу, который регулирует поведение болельщиков на стадионе - Правилам поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий. Этот циркуляр за подписью Дмитрия Медведева выложен в открытом доступе на официальном сайте Российской Премьер-лиги.

Средства поддержки, пронос которых в места проведения

официальных спортивных соревнований не требует предварительного

согласования с организатором официального спортивного соревнования,

должны соответствовать следующим требованиям:

Пункт 5:

Зрителям запрещается проносить в место проведения официального спортивного

соревнования и использовать:

- оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы,

колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть

использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и

едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы;

- огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия

(за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные

ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические

материалы), которые могут быть использованы для изготовления

пиротехнических изделий или дымов;

- иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного

изготовления, использование которых может привести к задымлению,

воспламенению;

- устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не

являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания,

распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки);

- красящие вещества;

- духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе

вувузелы), за исключением горнов и дудок;

- алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические

вещества или стимуляторы;

- прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в

пластиковой таре объемом более 0,5 литра;

- пропагандистские материалы экстремистского характера или

содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или

символику экстремистских организаций;

- технические средства, способные помешать проведению

официального спортивного соревнования или его участникам (лазерные

устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления (кроме

средств поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам);

- громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев,

когда пронос таких предметов согласован с организатором официального

спортивного соревнования;

Пункт 7:

а) не содержать надписей политического, экстремистского,

провокационного или рекламного характера, оскорблений, ненормативную

лексику или непристойные изображения;

б) не содержать нацистскую атрибутику или символику либо

атрибутику или символику экстремистских организаций, а также

атрибутику или символику, сходную с ними до степени смешения;

в) не иметь целью оскорбление чести и достоинства участников,

зрителей и (или) организаторов официального спортивного соревнования;

г) для баннеров и флагов - не превышать размеров

2 метра 1,5 метра, в том числе на пустотельных древках,

не превышающих 1,5 метра в длину и 2,5 сантиметра в диаметре;

д) не являться предметами, использование и (или) хранение которых

не допускается законодательством Российской Федерации;

е) иметь перевод на русский язык содержащихся в средствах

поддержки слов и (или) выражений на государственных языках республик

Российской Федерации и (или) иностранных языках, который заверяется

в нотариальном порядке либо организатором официального спортивного

соревнования и представляется зрителем уполномоченному лицу при входе

в место проведения официального спортивного соревнования.

Пункт 8:

Средства поддержки, не требующие предварительного

согласования с организатором официального спортивного соревнования,

должны размещаться в местах, где они не будут мешать просмотру

официального спортивного соревнования другим зрителям.