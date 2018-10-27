Обзор матча ФК Ростов - Анжи 27 октября 2018: счет, голы, статистика игроков

СЕГОДНЯ 20:53 2018-10-27T20:54:33+03:00

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27 октября 2018 в рамках 12-го тура чемпионата России на стадионе "Ростов-Арена" состоялся матч Ростов - Анжи. Перед этой игрой "желто-синие" находились на пятом месте в РПЛ, однако эмоциональный фон вряд ли можно было назвать позитивным - после двух поражений подряд (от "Оренбурга" и "Локомотива"). Возможно, поэтому главный тренер "желто-синих" Валерий Карпин пошел на ряд изменений в составе: Абаев уступил место в воротах Песьякову, а вместо Ионова на поле вышел Шомуродов. Статистика взаимоотношений между этими соперниками однозначно была в пользу хозяев поля - беспроигрышная серия ростовчан в противостоянии с "Анжи" насчитывала 11 матчей.

"Ростов" начал ударно: провел яркую пятнадцатиминутку, в ходе которой были близки к успеху Гулиев (он, кстати, был главным мотором команды, заводилой большинства атак), Шомуродов и Паршивлюк, но первый в самый ответственный момент затянул с ударом, второй из выгодного положения пробил выше ворот, а третий в результате хитрого розыгрыша "стандарта" попал в своего партнера.

После этого всплеска игра успокоилась: хозяева владели мячом подавляющее количество времени, однако терпящий финансовое бедствие "Анжи" гордо и собранно сопротивлялся. Но на 38-й минуте ростовчане все же добились своего. Отличную подачу с углового Артура Юсупова превратил в гол нападающий Бьорн Сигурдарсон: он выше всех выпрыгнул на ближней штанге и точным ударом головой послал мяч в сетку. Это четвертый гол исландского форварда в чемпионате. После чего болельщики устроили на стадионе яркий перфоманс. На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу "желто-синих".

Радость футболистов "Ростова" после забитого голаФото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Второй тайм начался для ростовчан обескураживающе - за "нырок" в штрафной соперника вторую желтую карточку получил Дмитрий Скопинцев. Ростовчанам пришлось перегруппировываться, а гости, получив численный перевес, осмелели. На последней секунде (!) гости попали в перекладину, а затем игрок "Анжи" не использовал момент на добивании! Итог - победа команды Валерия Карпина на "Ростов-Арене" впервые с 19 августа, когда был разгромлен "Енисей" (4:0).

СТАТИСТИКА МАТЧА

ФК "Ростов" - ФК "Анжи" (Махачкала) - 1:0 (1:0).

27 октября. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов-Арена". 31 267 зрителей.

Судья: Сергей Карасев (Москва).

ФК "Ростов": Песьяков, Вилюш, Паршивлюк, Сигурдссон, Юсупов, Гулиев, Сигурдарсон (Щадин, 70), Шомуродов (Кьяртанссон, 86), Ингасон, Скопинцев, Гацкан.

Запасные: Абаев, Калачев, Хаджикадунич, Зуев, Ионов, Салетрос, Логашов, Щадин.

ФК "Анжи": Дюпин, Тетрашвили, Удалый, Чансельор, Кулик, Понсе, Гиголаев (Кацаев, 77), Чайковский (Хамдамов, 65), Долгов, Рабиу, Савичев.

Запасные: Будаков, Маркелов, Глебов, Гапон.

Гол: 1:0 - Сигурдарсон (38).

Предупреждения: Скопинцев (16), Гулиев (25), Чайковский (55), Чансельор (64), Савичев (68), Рабиу (89).

Удаление: Скопинцев (53).