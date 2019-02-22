2019-02-22T09:49:47+03:00
Происшествия

Бизнесмен, убивший экс-возлюбленную 25-летнюю Марию Лыткину, будет сидеть в колонии девять лет

Александру Никифорову не удалось добиться уменьшение срока
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Александр и Мария встречались больше года.Александр и Мария встречались больше года.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону суд оставил без изменений приговор убийце 24-летней Марии Лыткиной. Сторона защиты бизнесмена Александра Никифорова (он же бывший любовник погибшей), признанного виновным в преступлении, не смогла убедительно доказать необходимость снижение срока. Хотя, как считают в социальных сетях, мужчина получил достаточно мягкое наказание - девять лет.

- Апелляционным определением приговор суда первой инстанции в отношении Никифорова оставлен без изменения, доводы апелляционных жалоб – без удовлетворения, - говорится в официальном сообщении.

На этом, скорее всего, в одном из самых громких преступлений прошлого года поставлена точка.

Мария Лыткина Фото: соцсети

Мария ЛыткинаФото: соцсети

Напомним, 25-летняя Мария Лыткина пропала среди бела дня. Администратор спа-салона выскочила на минутку из офиса, чтобы забрать товар у курьера, и исчезла. Коллеги и родные объявили ее поиск. Машу искали по всему городу, надеясь на лучшее.

По камерам отследили, что, покинув офис, она подошла к Toyota RAV4 (без номеров), которая стояла во втором ряду на аварийке. Навстречу ей вышел мужчина в черном, что-то ей сказал, после чего он направился к водительскому месту, а девушка села на заднее сидение. Они явно были знакомы. Новенький RAV4 Adventure с тонированными стеклами поехал по Красноармейской в сторону Буденновского. Вскоре одна из подруг сообщила полицейским, что в тот день Мария прислала ей смс, в котором написала, что поехала поговорить со своим бывшим возлюбленным.

Мужчину нашли через несколько дней. Он признался, что придумал историю с курьером, чтобы выманить девушку. Он зарезал ее у станицы Старочеркасской. По его словам, Мария его шантажировала, узнав о том, что он женат. Но это не подтвердилось. Как оказалось, супруга бизнесмена решила уйти, когда ей стало известно о любовнице. В крахе семьи Александр Никифоров "назначил" не себя, а Марию, которую, кстати обманывал, утверждая, что холостяк.

- Врет все, – рассказала "КП-Ростов" в эксклюзивном интервью подруга погибшей. – Встречались они больше года, еще в 2016-м. Маша подозревала, что он женат, так как хоть и оставался ночевать, но на праздники всегда уезжал под различными предлогами, - то родители заболели, то машина сломалась. Паспорт прятал. Для Маши, воспитанной в строгости, честной и прямой девушки, этот момент был важен.

Полтора года назад - гром среди ясного неба: девушка наткнулась в Интернете на фотографию, которая расставила все по местам. Ее возлюбленный женат. В семье растут двое детей. Маша написала молодому человеку, потребовав объяснений, а он ничего не ответил. Тогда в сердцах отправила его жене их совместное фото. Реакция была мгновенной (подробности)

Этим ножом была убита Мария. Фото: СУ СК России по РО

Этим ножом была убита Мария.Фото: СУ СК России по РО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хотела забрать посылку: в центре Ростова-на-Дону при загадочных обстоятельствах пропала 25-летняя девушка

По одной из версий, красавицу мог похитить ее бывший возлюбленный, с которым девушка рассталась около года назад. Но, как стало известно «КП-Ростов», в правоохранительных органах эту вероятность практически исключили. Молодой человек якобы не причастен к исчезновению Марии. Родные, коллеги и добровольцы уже третьи сутки прочесывают территорию центральной части города. Проверяют подвалы, заброшенные здания, колодцы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Врач мальчика, которого мама пытала в "Лосином острове": "Ребенок делал все, чтобы она его полюбила, но у Надежды была навязчивая идея, что он болен"
Накануне случившегося врачи пытались спасти мальчика от странной мамы и посоветовали женщине хотя бы на время отдать ребенка в другую семью или детский дом [видео]
«Куда побежал? Куда глаза глядели»: появилась видеозапись допроса водителя, сбившего насмерть мать и малыша во Владивостоке
Подозреваемый Николай Тимченко так и не смог толком объяснить, почему он скрылся с места жуткой аварии и целые сутки скрывался от полиции [видео]
«Угрожал и взял нож на последнее свидание»: парень, признавшийся в убийстве пловчихи из Тольятти, просил отпустить его домой
В Автограде сегодня решали дальнейшую судьбу 16-летнего Никиты М., который, по версии следствия, из-за неразделенной любви зверски изрезал талантливую спортсменку Сафию А.
Новости 24
В Ростовской области начался ямочный ремонт магистралей
В Ростове-на-Дону автомобилист-художник превратил грязную машину в зебру
После крупной аварии на трассе «Дон» в Ростовской области началась операция «Автобус»
В центре Ростова-на-Дону попавший в аварию автомобиль снес дорожный знак
Онлайн-консультации для бизнеса: банк УРАЛСИБ запустил чат поддержки клиентов
«Весну почуяла, цветешь»: фото «Миссис Россия» Полины Дибровой в мужской рубашке набирает тысячи лайков
Первый мусороперерабатывающий комплекс в Ростовской области появится в сентября 2019 года
«Почему без трусов?»: Фанаты звезды Playboy Марии Лиман в недоумении от ее фотосессии
«Сама красивая, но поза ужасная»: Поклонники раскритиковали третью жену Тарасова за фото в Инстаграм
В Ростовской области молодым учителям, которые после вуза поедут работать в сельские школы, будут платить по 1 млн рублей
«Задорно, красочно, с огоньком»: Самая сексуальная «Мисс Россия» Татьяна Котова представила свою новую песню
"Это любовь!": Незамужняя Виктория Лопырева опубликовала фото с возлюбленным
Отключение света в Ростове-на-Дону 22 февраля 2019: где и когда
В Ростове осудили хозяина палисадника, который запер 11-летнего школьника в темном подвале за воровство помидоров
Салют на 23 февраля 2019 в Ростове-на-Дону: выпустят больше тысячи фейерверков
Выдача кредитных продуктов через контакт-центр ВТБ выросла в 2,5 раза
В Ростове-на-Дону назначен замглавы администрации по экономике
В Ростове-на-Дону восемь старинных зданий взяли под охрану
22 февраля в Миллеровском районе объявлен днем траура
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении и.о. начальника Ространснадзора