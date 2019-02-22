Бизнесмен, убивший экс-возлюбленную 25-летнюю Марию Лыткину, будет сидеть в колонии девять лет

В Ростове-на-Дону суд оставил без изменений приговор убийце 24-летней Марии Лыткиной. Сторона защиты бизнесмена Александра Никифорова (он же бывший любовник погибшей), признанного виновным в преступлении, не смогла убедительно доказать необходимость снижение срока. Хотя, как считают в социальных сетях, мужчина получил достаточно мягкое наказание - девять лет.

- Апелляционным определением приговор суда первой инстанции в отношении Никифорова оставлен без изменения, доводы апелляционных жалоб – без удовлетворения, - говорится в официальном сообщении.

На этом, скорее всего, в одном из самых громких преступлений прошлого года поставлена точка.

Мария ЛыткинаФото: соцсети

Напомним, 25-летняя Мария Лыткина пропала среди бела дня. Администратор спа-салона выскочила на минутку из офиса, чтобы забрать товар у курьера, и исчезла. Коллеги и родные объявили ее поиск. Машу искали по всему городу, надеясь на лучшее.

По камерам отследили, что, покинув офис, она подошла к Toyota RAV4 (без номеров), которая стояла во втором ряду на аварийке. Навстречу ей вышел мужчина в черном, что-то ей сказал, после чего он направился к водительскому месту, а девушка села на заднее сидение. Они явно были знакомы. Новенький RAV4 Adventure с тонированными стеклами поехал по Красноармейской в сторону Буденновского. Вскоре одна из подруг сообщила полицейским, что в тот день Мария прислала ей смс, в котором написала, что поехала поговорить со своим бывшим возлюбленным.

Мужчину нашли через несколько дней. Он признался, что придумал историю с курьером, чтобы выманить девушку. Он зарезал ее у станицы Старочеркасской. По его словам, Мария его шантажировала, узнав о том, что он женат. Но это не подтвердилось. Как оказалось, супруга бизнесмена решила уйти, когда ей стало известно о любовнице. В крахе семьи Александр Никифоров "назначил" не себя, а Марию, которую, кстати обманывал, утверждая, что холостяк.

- Врет все, – рассказала "КП-Ростов" в эксклюзивном интервью подруга погибшей. – Встречались они больше года, еще в 2016-м. Маша подозревала, что он женат, так как хоть и оставался ночевать, но на праздники всегда уезжал под различными предлогами, - то родители заболели, то машина сломалась. Паспорт прятал. Для Маши, воспитанной в строгости, честной и прямой девушки, этот момент был важен.

Полтора года назад - гром среди ясного неба: девушка наткнулась в Интернете на фотографию, которая расставила все по местам. Ее возлюбленный женат. В семье растут двое детей. Маша написала молодому человеку, потребовав объяснений, а он ничего не ответил. Тогда в сердцах отправила его жене их совместное фото. Реакция была мгновенной (подробности)

Этим ножом была убита Мария.Фото: СУ СК России по РО

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