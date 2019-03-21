Россиянка Мария Дапирка, которую задержали с тремя килограммами кокаина во Вьетнаме, написала прошение о переводе в российскую тюрьму

Ростовчанка Мария Дапирка, которую задержали с тремя килограммами кокаина в аэропорту Вьетнама, написала прошение о переводе в российскую тюрьму. Об этом журналисту «Комсомолки» сообщил адвокат 32-летней россиянкии Сункар Нурмагамбетов.

Напомним, вот уже несколько лет молодая женщина находится во вьетнамской тюрьме. Следствие по ее делу длилось больше трех лет. Сама Мария свою вину не признала. А вот ее родные уверены: наркотики ей подкинул жених-нигириец, с которым они собирались пожениться. После того, как Дапирка была задержана в аэропорту, он как в воду канул. За перевозку зелья Марии же грозила смертная казнь.

Сама Мария свою вину не признала.Фото: СОЦСЕТИ

Поэтому, когда в начале мая прошло года был озвучен приговор о том, что ее приговорили к пожизненному заключению, многие вздохнули с облегчением. Это значит, что у Марии еще есть шанс вернуться на родину.

- Пока речь идет только о ее передаче в юрисдикцию Российской Федерации, - рассказал «КП-Ростов» адвокат Сункар Нурмагамбетов. - Но говорить о помиловании пока еще очень рано. Мы общаемся и поддерживаем отношения с ее родственниками, они в курсе происходящего. Состояние здоровья Марии нормальное. В настоящее время, чтобы не быть голословным, я инициировал несколько обращений, в которых прошу разъяснить некоторые нормы законодательства. Ждем ответ.

Приехав в отпуск в Таиланд, влюбилась в местные красоты, осталась работать гидом и писала картины, продавая их туристам.Фото: СОЦСЕТИ

Возможно, как раз после этого дело, наконец, тронется с мертвой точки: согласно законодательству, у Марии есть шанс вернуться в Россию. Это прописано в положениях российско-вьетнамского договора от 12.11.2013 года. Для передачи необходимо вступление в законную силу решения суда и согласие самого осужденного. И то, и другое есть. По словам юриста, этот же договор позволяет определить наказание по российскому законодательству, а далее есть возможность обратиться уже к Президенту РФ с прошением о помиловании.

А пока Мария находится в камере, где одновременно с ней сидят 35 человек. Там с раннего утра и до вечера осужденные плетут рыболовные сети. Девушка увлеклась йогой, у нее даже есть возможность смотреть телевизор - он стоит в камере. Родственники и друзья поддерживают связь с Машей только через консула - он передает письма и гостинцы. А в Интернете была даже создана петиция в ее защиту.

Известно, что родители Марии - архитекторы. Она сама по образованию - художник. Приехав в отпуск в Таиланд, девушка влюбилась в местные красоты, осталась работать гидом и писала картины, продавая их туристам. После этого встретила свою любовь и мечтала создать семью. Она летела в Россию сообщить родителям о важном шаге в своей жизни и познакомить с будущим мужем, тот обещал прилететь следующим рейсом - на родине у него якобы возникли неотложные дела.

Ростовчанка встретила свою любовь и мечтала создать семью.Фото: СОЦСЕТИ

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- Что тут сказать? - честно написала на одной из страниц в социальных сетях семья Марии Дапирка. - Машу сфотографировали сразу после вынесения приговора. Мы впервые за 4 года!!! увидели ее фотографию, и она улыбается... Улыбается в тот момент, когда ее приговорили к пожизненному заключению в тюрьме чужой страны... Улыбается только для того, чтобы мы не переживали... Улыбается потому, что ожидала смертную казнь... У нас нет слов, простите... (подробности)

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ростовчанка, которой во Вьетнаме грозит смерть за перевозку кокаина, могла стать жертвой международной наркомафии

Мария Дапирка из Ростова-на-Дону, которую три года назад задержали в аэропорту Вьетнама почти с тремя килограммами кокаина, написала прощальное письмо матери.

Произошло это незадолго до суда 30 августа, на котором ей должны были вынести приговор. Максимальное наказание, которое грозило ростовчанке - смертная казнь. Видимо, перед этим Маша решила поддержать близкого человека. Общаться с родными девушке не разрешают, только через сотрудников консульства - они и передают письма. (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Версия: ростовчанку, которую задержали во Вьетнаме с 3 кг наркотиков, подставил любовник-футболист

В среду, 30 августа, во Вьетнаме должен был состояться суд в отношении 31-летней ростовчанки Марии Дапирка, которую задержали на границе почти с тремя килограммами кокаина в чемодане. Однако сообщается, что суд вернул дело на доследование. По некоторым данным, правоохранители так и не могут определиться с тем: «Кто она ростовская девочка Маша - алчный наркокурьер или слепая жертва любви?» Еще во время задержания девушка заявила, что якобы не знала о двойном дне чемодана, который ей подарил будущий супруг-нигериец. Ей грозит смертная казнь.(подробности)