2019-05-29T19:04:06+03:00
Звезды

«Как удается быть такой идеальной?»: ТОП-5 модных купальников «Мисс Россия» Татьяны Котовой

В таких откровенных костюмах на пляже ни одна модница не останется незамеченной
Игорь ГОШЕВ
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ТОП-5 модных купальников «Мисс Россия» ТатьяныТОП-5 модных купальников «Мисс Россия» ТатьяныФото: социальные сети
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До лета - рукой подать, а значит время выбирать купальник. Вопрос в том: «Какой?». А вот у «Мисс Россия» образца 2006 года Татьяны Котовой из Ростовской области проблемы с выбором нет. И это она охотно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. В ленте красавицы то и дело появляются модные пляжные look, которые заслуженно набирают тысячи лайков и сотни комментариев.

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С каких привычек начинаете свой день? - спрашивает у подписчиков Татьяна Котова
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Сама же красотка уверена:

- Зачем волноваться по мелочам, ведь наша жизнь слишком коротка для этого. Наслаждаемся, влюбляемся и не сожалеем ни о чем, - пишет она в Интернете, раз за разом желая своим подписчикам радостного дня.

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Сегодня необычный день !
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Многие согласны с моделью и певицей (Татьяна в свое время пела в самом сексуальном трио российской эстрады «ВИА Гра», а сейчас пустилась в сольное плаванье, - прим. автр).

- Правильно, нужно меньше задумываться о всяких мелочах и все будет хорошо . Когда всему придаешь большое значение, от этого начинает голова больше болеть, - пишет одна из подписчиц.

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Татьяна Котова посоветовала любить свое тело
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- Нужно любить себя и свое тело, правильное питание и спорт, все в меру и только для здоровья, - комментирует одно из фото красавицы другой Интернет-пользователь.

- Как удается быть такой идеальной? - раз за разом задаются вопросом подписчики под каждым ее фото.

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Татьяну Котову подписчики назвали шикарной
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Другие осыпают комплиментами:

- Какая вы шикарная! Вот прям всего в меру! Такая фигура аппетитная! Все идеально!

- Не понимаю, куда смотрят мужчины? Желаю тебе, Татьяна хорошего и выйти замуж, - пожелала красавице-блондинке еще одна подписчица.

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В перерывах между народным творчеством Татьяна радует фанатов снимками в купальных костюмах
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Но самой красотке явно не до этого. На своей странице соцсетях она запустила конкурс для фанатов: предложив снять видео на ее новую песню «Подруга». В перерывах между народным творчеством Татьяна радует фанатов снимками в купальных костюмах. Но все же большинство комплиментов достается не дизайнерским находкам, а внешнему виду Котовой: «Божественна», «Идеальное тело», «Шикарная», «Огонь» и «Афродита».

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«Сильным женщинам трусы не нужны»: жаркая фотосессия «Мисс Россия» Татьяны Котовой взбудоражила поклонников

- Для того, чтобы узнать, надеты у человека трусы или нет, не нужно заглядывать под юбку, - написала она. - Достаточно посмотреть в глаза. Можно сколько угодно писать умные тексты и постить кадры заката, но люди залайкают и запишут тебя комментариями, когда ты вдруг опубликуешь фото как ты без трусов (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Мисс Россия» Татьяна Котова рассказала, почему богатые мужчины преграждают ей путь на ТВ и сцену

- Люди делятся на две категории: те, кто во всем видят минусы, и те, кто в любых минусах находят свои плюсы, - философски начала она свой пост. - Уходя из группы «ВИА Гра», казалось бы, какой огромный минус ворвался в жизнь, я ведь лишена продюсеров, авторов хитов, продвижения и пиара. Такой тяжелый и переломный момент для артиста. Но нет! (подробности)

КСТАТИ

"Хватит писать про толстые ноги и вес": Татьяна Котова ответила поклонникам, раскритиковавшим ее фото без трусиков

Подписчики "Мисс Россия" разделились на два противоположных лагеря, а сама модель и певица резко ответила недоброжелателям . - Хватит уже писать про толстые ноги или про вес. У каждого свои вкусы на внешность! Мне моя нравится, а так же мои ноги и все остальное! Не нравится отпишитесь - не мучайте себя.

Также красавица посчитала, что "некоторые путают пошлую фотографию с легкой эротикой". И отметила (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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