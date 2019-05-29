«Как удается быть такой идеальной?»: ТОП-5 модных купальников «Мисс Россия» Татьяны Котовой

До лета - рукой подать, а значит время выбирать купальник. Вопрос в том: «Какой?». А вот у «Мисс Россия» образца 2006 года Татьяны Котовой из Ростовской области проблемы с выбором нет. И это она охотно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. В ленте красавицы то и дело появляются модные пляжные look, которые заслуженно набирают тысячи лайков и сотни комментариев.

kottova С каких привычек начинаете свой день? - спрашивает у подписчиков Татьяна Котова

Сама же красотка уверена:

- Зачем волноваться по мелочам, ведь наша жизнь слишком коротка для этого. Наслаждаемся, влюбляемся и не сожалеем ни о чем, - пишет она в Интернете, раз за разом желая своим подписчикам радостного дня.

kottova Сегодня необычный день !

Многие согласны с моделью и певицей (Татьяна в свое время пела в самом сексуальном трио российской эстрады «ВИА Гра», а сейчас пустилась в сольное плаванье, - прим. автр).

- Правильно, нужно меньше задумываться о всяких мелочах и все будет хорошо . Когда всему придаешь большое значение, от этого начинает голова больше болеть, - пишет одна из подписчиц.

kottova Татьяна Котова посоветовала любить свое тело

- Нужно любить себя и свое тело, правильное питание и спорт, все в меру и только для здоровья, - комментирует одно из фото красавицы другой Интернет-пользователь.

- Как удается быть такой идеальной? - раз за разом задаются вопросом подписчики под каждым ее фото.

kottova Татьяну Котову подписчики назвали шикарной

Другие осыпают комплиментами:

- Какая вы шикарная! Вот прям всего в меру! Такая фигура аппетитная! Все идеально!

- Не понимаю, куда смотрят мужчины? Желаю тебе, Татьяна хорошего и выйти замуж, - пожелала красавице-блондинке еще одна подписчица.

kottova В перерывах между народным творчеством Татьяна радует фанатов снимками в купальных костюмах

Но самой красотке явно не до этого. На своей странице соцсетях она запустила конкурс для фанатов: предложив снять видео на ее новую песню «Подруга». В перерывах между народным творчеством Татьяна радует фанатов снимками в купальных костюмах. Но все же большинство комплиментов достается не дизайнерским находкам, а внешнему виду Котовой: «Божественна», «Идеальное тело», «Шикарная», «Огонь» и «Афродита».

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