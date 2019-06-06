Не силиконовые губы, а поэзия и романтика: «Мисс Россия 2019» задала новый тренд

Жительница небольшого городка Азов, что на юге России, стала первой красавицей страны чуть меньше двух месяцев назад. За это время девушка успела дать серию интервью, засветиться в известных телевизионных проектах и почитать стихи Ивану Урганту, а главное показала и доказала, что она не силиконовая кукла.

Для своих выходов «Мисс Россия 2019» выбирает скромные наряды, которые подчеркивают фигуру Алины, но не открывают больше, чем положено. Недавно девушка, которая, кстати, обожает поэзию и неплохо рисует, ни разу не пробовала бургеры и суши, призналась в большой любви к музыке.

ms.alinasanko Всем прекрасного дня, дорогие друзья Раз уж я выкладываю такое символичное фото,то думаю, самое время поговорить с Вами о музыке

- Перечислить всех любимых исполнителей будет очень сложно, ведь каждый период времени они разные, и даже могу слушать совершенно контрастные жанры вместе, - рассказала первая красавица страны. - Могу сказать, что я обожаю рок-н-ролл: Чак Берри, Элвис Пресли. Люблю джаз, блюз, рэп, поп, немного рок и электронную музыку.

ms.alinasanko Друзья,Вы любите стихи? Какие ваши любимые?Я просто обожаю стихи!

Поклонники в восторге от новой красавицы, сердце которой, кстати, еще свободно. В комментариях на ее странице хейтерам скучно, потому что поведение Алины, ее снимки, посты если и вызывают критику, то она звучит с уважительными нотками.

Мы тут собрали несколько мнений (авторский стиль и пунктуация сохранены): «Тебе... нужно стать лицом России по добрым делам», «Милая Алина, спасибо за искренность и отзывчивость», «Скромность, эрудиция, соблюдение этических норм и высокие морально-нравственные принципы - люди с такими качествами встречаются, исходя из моего эмпирического опыта, с частотой 1/10000»,

«Все получится у тебя продолжай в том же духе и не зазнавайся», «Нереально красивая наша «Мисс Россия 2019».

ms.alinasanko Сегодня, в День Защиты Детей, хочется поздравить всех детей планеты с праздником

ms.alinasanko Я не особенно разбираюсь в больших вопросах жизни. Мне нравится только прекрасное. Вот ты принёс сирень я уже счастлива. "Три товарища". Эрих Мария Ремарк #миссроссия #missrussia #миссроссия2019 #missrussia2019

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