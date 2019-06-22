«Мексика, ты секси»: Поклонники в восторге от стильной внешности экс-участницы «Дома-2» Марины Черкасовой

Экс-участница «Дома-2» никогда не позиционировала себя воспитанной девушкой из благородного учреждения, которая будет молчать на оскорбления в свой адрес. Уроженка Ростова Марина Мексика (она же - гражданка Черкасова 24 лет от роду) остра на язычок и умеет формулировать свои мысли, задавая направления движения своим обидчикам. На этот раз девушка не выдержала оскорблений в легкомыслии и высказала свою точку зрения о том, где должны находится и что делать хейтеры.

Скандал получился знатный. Тут же появились те, кто с удовольствием дальше стал провоцировать красотку, обвиняя ее в различных грехах.

Объективности ради, стоит заметить, что защитников тоже оказалось немало (авторские орфография и пунктуация сохранены): «Не обращай внимание на всяких неудачников, еще и посты им посвящаешь. Лучше посвящай посты людям, которые тебя любят», «Зачем писать эту пошлятину, ну Мекс себя опускаешь?», «Как можно тебя ненавидеть, а главное за что?», «Красивая, и делаешь то,что тебе хочется, а они неуверенные в себе курочки кудахчут и кудахчут».

ms.mexika Давайте пообщаемся

Нашлись и те, кто просто радовался за девушку: «Ты красотка», «Мексика, ты секси», «Огонь!».

Напомним, на Марину Мексику обратили внимание после ее двухмесячного участия в скандальном шоу «Дом-2». Потом, в рамках проекта «Инстаграмщицы», она не побоялась поехать в деревню, откуда родом. Девушка нашла в себе силы признаться, что несколько трусила появляться на глаза бабушке, так как та могла ее не признать с новыми грудью, носом и губами, но встреча родственников прошла спокойно, без воспитательных тумаков.

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