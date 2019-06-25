Экс-главу Минстроя Ростовской области Николая Безуглова выпустили из СИЗО

Похоже, уголовное дело «о золотых песках» для «Ростов-Арены», подозреваемыми по которому проходят сразу несколько крупных чиновников Ростовской области, начинает стремительно набирать обороты.

Важный сигнал — изменение меры пресечения бывшему министру строительства донского региона Николаю Безуглову: с содержания под стражей на домашний арест. Такое решение принял накануне, 24 июня, Ленинский районный суд — тот самый, который несколько раз продлевал экс-чиновнику пребывание в СИЗО, несмотря на заверения его защиты о том, что он готов сотрудничать со следствием и никуда скрываться не собирается.

Сразу после задержания, которое произошло в конце марта, Безуглова отправили в СИЗО, потом суд дважды отклонил ходатайство о смягчении выбранной меры пресечения, оставив его под арестом сначала до 28 мая, затем — до 27 июня.

При обыске дома у экс-министра случился небольшой бардак.

И вот теперь — решение по Безуглову стремительно изменилось.

- Он обещал активно сотрудничать со следствием, и оправдал эти ожидания, - сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» источник в силовых структурах. - Кое-какие подвижки по делу уже известны...

Что именно имеется в виду под «известными подвижками», собеседник «Комсомольской правды» уточнить отказался, ограничившись только ремаркой, что все серьезные действия следствия уже публиковались в СМИ.

Предположения, впрочем, напрашиваются сами собой.

Месяц назад, напомним, в рамках этого же уголовного дела был задержан заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш, курировавший в региональном правительстве как раз сферу строительства. Ем инкриминируется статья о превышении должностных полномочий с причинением государству серьезного ущерба при благоустройстве территории вокруг «Ростов-Арены» при подготовке к ЧМ-2018 (Безуглову, к слову, - "Злоупотребление полномочиями").

Сергей Сидаш (слева) и Николай Безуглова отвечали за строительную часть подготовки к чемпионату мира по футболу.Фото: Правительство РО

По версии следствия, попустительство чиновников (об извлечении личной выгоды пока речи не идет) привело к замене стройматериалов, указанных в технической документации, на аналоги более низкого качества (нужный песок заменили на мелкофракционный), что повлекло потери из бюджета на 220 с лишним миллионов рублей.

И вот когда рассматривалась апелляция на содержание под стражей Сергея Сидаша его адвокат, комментируя ситуацию, обронил, что против замгубернатора в деле имеются «лишь противоречивые показания Безуглова», что не исключает «его намерений снять с себя часть вины, переложив ее на другое лицо».

Теперь Николай Безуглов вышел из СИЗО. Сергей Сидаш — остается под стражей, как и еще один фигурант этого же дела, директор "Ростовобластройзаказчика" Сергей Мищенко.

Так что, вероятно, стоит ожидать в ближайшее время какой-то новой информации по "делу о золотых песках".

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

47-летний Николай Безуглов — коренной ростовчанин, выпускник Ростовского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск (специальность «физико-энергетические установки»), майор запаса.

В 1999-м прошел профпереподготовку по программе «Налоговая работа (Финансы и кредит)», затем получил второе высшее образование в РГСУ (специальность «Промышленное и гражданское строительство»).

Два года отработал начальником отдела маркетинга в коммерческой компании, а с начала «нулевых» поступил на службу госорганы: был ведущим инженером, потом заместителем начальника отдела департамента строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону, далее возглавил отдел подготовки проектирования управления проектных работ областного Минстроя, но через некоторое время вернулся в мэрию — все в тот же департамент строительства, но уже заместителем директора.

В 2010-м его снова позвали в администрацию Ростовской области — на должность замминистра строительства. А через четыре года Безуглов возглавил ведомство.

Своего поста министр лишился неожиданно для многих фактически накануне ЧМ-2018: по официальным данным, он сам подал в отставку, в начале мая прошлого года, по неофициальным — его «настоятельно попросили» освободить кабинет.

После увольнения Безуглов жил «на вольных хлебах», время от времени отправляясь в туристические путешествия в Европу — буквально за месяц до ареста, например, он ездил Бельгию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело о «золотом песке»: в Ростовской области задержан замгубернатора Сергей Сидаш

В кабинете и доме чиновника прошли обыски [фото, эксклюзив KP.RU] (подробности)

Что нашли во время обыска в элитном особняке заместителя губернатора Ростовской области

Сергей Сидаш подозревается в превышении полномочий. Его задержали в собственном доме (подробности, фото)

Наследил на песке: Экс-главу ростовского Минстроя задержали за аферу на 220 млн с подготовкой «Ростов-Арены» к ЧМ-2018

Напомним, бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, подрядчик при проведении работ по благоустройству прилегающей к «Ростов-Арене» территории использовал мелкофракционный песок низкого качества вместо того, что был предусмотрен техзаданием (подробности)