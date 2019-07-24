Проект присоединения к Ростову-на-Дону его городов-спутников Батайска и Аксая временно заморожен

Судя по всему, процесс объединения Ростова-на-Дону с Батайском и Аксаем с образованием одной большой официальной агломерации, новость о котором вызвала неоднозначную реакцию у населения, прежде всего, городов-спутников, откладывается — на неопределенный срок.

Об этом заявил на встрече с ведущими региональными СМИ губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Мы не будем ни в коем случае принимать форсированное по этому вопросу, надо слушать людей, - отметил Голубев. - Если и двигаться в этом направлении, то только через убеждение людей в том, что эта тема будет работать — в том числе, в интересах жителей тех территорий, которые могут оказаться в составе Ростова-на-Дону. Объяснять им нужно аргументированно, а то, как происходит это сегодня, меня не устраивает. Можно сказать, что проект временно «приморожен».

Он пояснил, что имеет в виду, говоря о недостаточной разъяснительной работе: жители Аксая и Батайска, в частности, критикуя идею присоединения к Ростову-на-Дону, говорят о предстоящей потере самобытности, историчности этих населенных пунктов.

Впрочем, отказываться от намерения создать агломерацию, по крайней мере, в отдаленной перспективе, региональные власти не намерены.

- Большие агломерации потенциально имеют возможность более быстрого решения, более активного финансирования, - пояснил глава региона. - И в этом случае лучше решаются транспортные проблемы, и в нашем случае это очевидно возможно.

В качестве примера Василий Голубев привел проект создания масштабного вертолетного кластера под Батайском, подразумевающим перенос туда мощностей «Ростовертола»: соответственно, порядка десяти тысяч человек будут ежедневно ездить из Ростова-на-Дону в другой город, и это будет очень сложно.

Сама идея создания «Большого Ростова» с включением в состав южной столицы Батайска и части Аксайского района (вместе с Аксаем) возникла уже давно, к ней подступались не раз, но постоянно откладывали. Однако в декабре прошлого года она прозвучала уже в виде практически «готового решения», требующего «определенной проработки».

Ростов-на-Дону — город-миллионник, в котором уже есть восемь районов, в самых маленьких из которых по численности населения, Кировском и Ленинском, проживает, соответственно, порядка 70 и 80 тысяч человек, а в самом крупном, Ворошиловском, свыше 200 тысяч.

Суть заключается в следующем.

Есть Ростов-на-Дону — город-миллионник, самый богатый населенный пункт региона, где сосредоточены крупнейшие промпроизводства, а также головные офисы крупнейших структур и организаций. Соответственно, он имеет и львиную долю всех финансовых «благ» - на дороги, ЖКХ, благоустройство и так далее.

Но к нему практически вплотную уже приблизились спутники — Батайск и Аксай, дотационные, получающие помощь из областной казны. И вот если соединить их, чье население и так в значительной части ездит на работу в Ростов-на-Дону, а у людей возникают проблемы, скажем, с устройством детей в садики и школы, обслуживанием с поликлиниках (формально-то разные муниципалитеты), получится объединить и всю инфраструктуру.

Вероятно, сейчас стоит ожидать нового витка общественных слушаний, которые будут призваны разъяснить людям все плюсы проекта и развенчать минусы.