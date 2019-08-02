2019-08-02T11:12:28+03:00
Общество

«Красаффчик, стиляга, брутал»: звезда сериалов Павел Деревянко примерил бороду

Поклонникам понравился новый образ актера из Таганрога
Ольга КУПОРОВА
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Фото: pablo_derevyankoФото: pablo_derevyanko
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Звезда фильмом и сериалов Павел Деревянко («Домашний арест», «Неваляшка», «СуперБобровы») примерил новый образ - с бородой, а снимком сразу же поделился со своими подписчиками в инстаграме.

- Тотально зарос за выходные, друзья мои! Брить, или носить? - вопросил Павел, добавив хэштеги к словам «питер #выходныебылизвонкие #заросшийпабло».

pablo_derevyankopablo_derevyanko
Я тотально зарос за выходные, друзья мои! Брить, или носить? #питер #выходныебылизвонкие #заросшийпабло
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Поклонникам такая вариация понравилась. Учитывая, что актер регулярно провоцирует подписчиков снимками на кладбище (с лопатой и без), пьющего «шампуньку», а также гуляющего в пижаме по улицам города, те сразу заподозрили подвох в новом образе Павла (авторские орфография и пунктуация сохранены): «А лучше отклеить!», «Снять! Подклеивать замучаетесь», «Программу FaceApp лучше удалить», «Вышел ежик из тумана после сильного дурмана», «Боярский», «Бред Пит», «Усы как у Чапаева», «Я сначала подумал, это Гогунский в ленте у Деревянко», «Мачо. Носи ,Паша. Очень круто смотришься», «Красаффчик, но лучше без».

pablo_derevyankopablo_derevyanko
Дылды Рабочие моменты. #стс #артпикчерс #паблонарайоне
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Не удержался от комментарием комик, сценарист, продюсер бывший участник КВН и резидент шоу «Comedy Club» Михаил Галустян, который коротко написал: «Подровняй и будет огонь», а известный телеведущий Оскар Кучера добавил: «Так отлично!».

Напомним, сейчас Павел Деревянко снимается в сериале «Дылды» (СТС), о чем подробно рассказывает в своем инстаграме, впрочем, не деликатно обходя сам сюжет.

pablo_derevyankopablo_derevyanko
Вскапываю - Разрыхляю! Не очень дорого, в отличии от @guiltykilla Принимаю заявки до полуночи #стс #дылды #гламурныйвскапыватель
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А В ЭТО ВРЕМЯ

Актер Павел Деревянко стал героем граффити в родном Таганроге

В Таганроге художник нарисовал на стене многоэтажного дома портреты звезды сериалов Павла Деревянко ("СуперБобровы", "Домашний арест", "Неваляшка") и «Человека планеты» Сергея Бурлакова. Об этом актер похвастался на своей странице в инстаграме, выложив снимок граффити (подробности)

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Известный актер Павел Деревянко не забывает про малую родину, вот и в августе он нагрянул в родные места, сообщив об этом в Instagram (оно и правильно, поклонники должны получать информацию о своем кумире из первых уст). Судя по снимкам, артист отлично провел время в городе, где родился и вырос. В интервью он часто рассказывает, что регулярно навещает родителей и старшего брата, с которыми очень дружен (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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