«Сматываю удочки!»: Хейтеры все-таки довели эпатажную красотку Марину Мексику
У каждого человека есть свой уровень терпения. Эпатажная экс-участница «Дома-2» Марина Мексика из Ростова-на-Дону неоднократно становилась объектом для нападок, но продолжала быть открытой с подписчиками, рассказывая подробности всех своих пластических операций. Но на этот раз, видимо, слишком сильные личные переживания заставили девушку огорчиться.
- Зачем люди такие злые? - задала Марина явно риторический вопрос. - Не обижайте хотя бы тех, кого вы любите. Это не честно даже по отношению к себе.... Проще всего обидеть близкого человека, но для чего? Какой итог вы ждёте? Лицемеры?заставляете меня грузиться и заниматься самокопанием. Разве это любовь? P.S... сматываю удочки.
Подписчики намек про «сматываю удочки» не поняли. Некоторые распереживались, что она покинет инстаграм, другие стали успокаивать красотку, уверяя, что она лучшая, а говорят и пишут гадости те, у кого в жизни все плохо.
- К сожалению, люди свою боль и комплексы вымещают на близких частенько, - написали в комментариях. - Не грусти Мекс, бумеранг существует. Главное живи так, чтобы совесть была чиста.
Напомним, Марина 24 года, она родом из Ростовской области, но уже больше пяти лет покоряет Москву, засветилась в нескольких проектах, активный блогер, занимается вокалом и берет уроки телевизионного мастерства. На своей странице в Instagram иногда пытается философствовать, но, объективности ради стоит отметить, что лайки все-таки собирают ее снимки в купальнике или нижнем белье.
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ИСТОЧНИК KP.RU