2019-09-03T16:08:00+03:00
Общество

«Сматываю удочки!»: Хейтеры все-таки довели эпатажную красотку Марину Мексику

Подписчики успокаивают девушку, уверяя, что на белом свете есть добрые души
Ольга КУПОРОВА
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Фото: ms.mexikaФото: ms.mexika
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У каждого человека есть свой уровень терпения. Эпатажная экс-участница «Дома-2» Марина Мексика из Ростова-на-Дону неоднократно становилась объектом для нападок, но продолжала быть открытой с подписчиками, рассказывая подробности всех своих пластических операций. Но на этот раз, видимо, слишком сильные личные переживания заставили девушку огорчиться.

- Зачем люди такие злые? - задала Марина явно риторический вопрос. - Не обижайте хотя бы тех, кого вы любите. Это не честно даже по отношению к себе.... Проще всего обидеть близкого человека, но для чего? Какой итог вы ждёте? Лицемеры?заставляете меня грузиться и заниматься самокопанием. Разве это любовь? P.S... сматываю удочки.

ms.mexikams.mexika
P.S.... Преследуя несуществующие цели.!
11113 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Подписчики намек про «сматываю удочки» не поняли. Некоторые распереживались, что она покинет инстаграм, другие стали успокаивать красотку, уверяя, что она лучшая, а говорят и пишут гадости те, у кого в жизни все плохо.

ms.mexikams.mexika
Миу бич #photography by @maxystyle
7065 отметок «Нравится»39 комментариевInstagram

- К сожалению, люди свою боль и комплексы вымещают на близких частенько, - написали в комментариях. - Не грусти Мекс, бумеранг существует. Главное живи так, чтобы совесть была чиста.

Напомним, Марина 24 года, она родом из Ростовской области, но уже больше пяти лет покоряет Москву, засветилась в нескольких проектах, активный блогер, занимается вокалом и берет уроки телевизионного мастерства. На своей странице в Instagram иногда пытается философствовать, но, объективности ради стоит отметить, что лайки все-таки собирают ее снимки в купальнике или нижнем белье.

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Красотка и скандалистка Mexika, она же - бывшая участница «Дома-2» - научилась эпатировать публику. Казалось бы, все привыкли к ее страсти по изменению внешности, но нет... Гнев и негатив полился после очередной публикации снимка ростовчанки в Инстаграм. Казалось бы, ничего откровенного, но комментарии не заставили себя ждать (подробности)

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Марина Мексика не только бывшая участница «Дома-2» и «Инстаграмщицы» («Пятница»). Она активная блогерша. Девушка регулярно публикует в своем Инстаграме различные луки и делится подробностями проведения пластических операций, чем, естественно, вызывает массу эмоциональных комментариев. Одним не нравятся татуировки, другие - в восторге. Некоторые за естественную красоту, но есть и фолловеры с прямо противоположным мнением (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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