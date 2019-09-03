«Сматываю удочки!»: Хейтеры все-таки довели эпатажную красотку Марину Мексику

У каждого человека есть свой уровень терпения. Эпатажная экс-участница «Дома-2» Марина Мексика из Ростова-на-Дону неоднократно становилась объектом для нападок, но продолжала быть открытой с подписчиками, рассказывая подробности всех своих пластических операций. Но на этот раз, видимо, слишком сильные личные переживания заставили девушку огорчиться.

- Зачем люди такие злые? - задала Марина явно риторический вопрос. - Не обижайте хотя бы тех, кого вы любите. Это не честно даже по отношению к себе.... Проще всего обидеть близкого человека, но для чего? Какой итог вы ждёте? Лицемеры?заставляете меня грузиться и заниматься самокопанием. Разве это любовь? P.S... сматываю удочки.

ms.mexika P.S.... Преследуя несуществующие цели.!

Подписчики намек про «сматываю удочки» не поняли. Некоторые распереживались, что она покинет инстаграм, другие стали успокаивать красотку, уверяя, что она лучшая, а говорят и пишут гадости те, у кого в жизни все плохо.

ms.mexika Миу бич #photography by @maxystyle

- К сожалению, люди свою боль и комплексы вымещают на близких частенько, - написали в комментариях. - Не грусти Мекс, бумеранг существует. Главное живи так, чтобы совесть была чиста.

Напомним, Марина 24 года, она родом из Ростовской области, но уже больше пяти лет покоряет Москву, засветилась в нескольких проектах, активный блогер, занимается вокалом и берет уроки телевизионного мастерства. На своей странице в Instagram иногда пытается философствовать, но, объективности ради стоит отметить, что лайки все-таки собирают ее снимки в купальнике или нижнем белье.

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