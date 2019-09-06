2019-09-06T13:48:47+03:00
Общество

Экс-участница "Дома-2" Марина Мексика из-за бедности торговала газетами в переходе Ростова-на-Дону

Красотка призналась, что так и не получила высшее образование
Ольга КУПОРОВА
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Марина Мексика два года работала стилистом в Ростове-на-Дону. Фото: ms.mexikaМарина Мексика два года работала стилистом в Ростове-на-Дону. Фото: ms.mexika
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Эпатажная красотка и бывшая участница скандальных проектов Марина Мексика неожиданно для поклонников призналась, что всего несколько лет назад ее жизнь была очень скромной. Она уехала из деревни в Ростов-на-Дону даже не окончив 11 классов, вопреки воли и желаниям родителей.

- После 9-го класса я переехала в Ростов-на-Дону и поступила в колледж на парикмахера-стилиста, - написала красотка на своей странице, где у нее почти 600 тысяч подписчиков (авторский стиль и пунктуация сохранены). - Параллельно с учебой я хотела зарабатывать свои деньги, мне приходилось стаять в переходе и продавать газеты по 10 рубчиков из которых 5 шло мне, после двух-трех дней работы я поняла,что это лохотрон и устроилась работать официантом в пиццерию ,там если честно я не помню сколько проработала,но помню,что чаевыми я радовалась как мешку с золотом.

ms.mexikams.mexika
Я очень сильно не довольна собой
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По словам девушки, поняв, что в 17 лет нормальную работу найти тяжело, она решила «угомонить свое желание работать за гроши и продолжила просто учиться». После колледжа работала около двух лет в салоне красоты, параллельно став ведущей одного интернет-канала, а уже потом поехала в «Дом-2». В общем, высшее образование, о котором мечтали родные Черкасовой (это настоящая фамилия Мексики) она так и не получила.

ms.mexikams.mexika
ms.mexika
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Удивительно, но в комментариях, где у красотки очень много задиристых и веселых подписчиков, на этот раз ее поддержали, ну или почти: «Дело не в наличии диплома, а в том, что ты подчерпнул из образования», «Вот сейчас многие говорят, что диплом - это просто бумажка. Но я, как человек с двумя высшими образованиями, могу сказать точно: диплом - это картонка!», «Мне кажется опыт работы щас цениться гораздо больше, чем диплом», «Не так страшно, что нет вышки. Но писать немного пограмотнее не помешало бы», «Дело не в образовании как в жизни повезет , какой ты амбициозный , если по жизни победитель то и образования не надо», «Вам и среднее сойдет) Остальным обязательно».

ms.mexikams.mexika
Моя жизнь одно сплошное приключение
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Напомним, Марине 24 года, она родом из Ростовской области, но уже больше пяти лет покоряет Москву, засветилась в нескольких проектах, а еще активный блогер, занимается вокалом и берет уроки телевизионного мастерства. На своей странице в Instagram иногда пытается философствовать, но, объективности ради стоит отметить, что лайки все-таки собирают ее снимки в купальнике или нижнем белье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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