«Все свое, никакой пластики!»: Как выглядит самая красивая россиянка

Знакомьтесь - самая красивая девушка России. Алина Санько из небольшого провинциального городка Азов победила в конкурсе «Мисс Россия 2019». Милая, обаятельная и открытая в общении. Никакой манерности, высокомерия и вульгарности. Почти полгода к ней пристальное внимание со стороны хейтеров и подписчиков, и девушка с этим справляется на отлично. Впрочем, эту оценку она получала во время учебы в родном городе и когда заканчивала художественную школу. Она яркий пример того, что наконец-то наступил тренд на естественность, скромность и благородство.

Одноклассники не без гордости отмечают, что целеустремленности ей не занимать, хотя она не была лидером класса, но к славе стремилась - часто участвовала в различных творческих конкурсах

ms.alinasanko Друзья, Я счастлива,Ведь с каждым днём Вас становится все больше и больше!

- Все свое, никакой пластики и уколов! Простите, но все симпатичные формы у нее свои, - признался один из ее одноклассников. - Еще в школе ей оказывали внимание, но она больше в учебник смотрела.

Сама красавица с достоинством представляет титул на благотворительных вечерах, подробно рассказывает о себе (), делится впечатлениями о выставках и концертах, которые посещает.

- Это - не девушка. Просто - Сказка. Сон из которого не Хочется просыпаться. Обожаю Вас, - пишут поклонники на странице Алины.

ms.alinasanko Когда на лице твоем холод и скука, Когда ты живешь в раздраженье и споре, Ты даже не знаешь, какая ты мука, И даже не знаешь, какое ты горе. Когда ж ты добрее, чем синь в поднебесье, А в сердце и свет, и любовь, и участье, Ты даже не знаешь, какая ты песня, И даже не знаешь, какое ты счастье! Эдуард Асадов #миссроссия2019 #миссроссия #missrussia2019 #missrussia

- На самом деле Алина вживую значительно ярче и красивее, фотография и видео не передает ее шарма, обаяния и скромности, которая нынешним перекаченным девицам не снилась, - утверждают другие. - Алина настоящая и это приятно. Наконец-таки нашу страну на конкурсе будет представлять не результат пластических операций, а настоящая, живая, милая, умная и талантливая девушка. Алина, не меняйтесь, оставайтесь собой! Надеюсь, что именно на вас будут ровняться девушки.

ms.alinasanko Умей находить радость в жизни вот лучший способ привлечь счастье. #missrussia #миссроссия #миссроссия2019 #missrussia2019

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Азове десерт назвали «Королевский триумф» в честь Алины Санько

Секрет десерта, разработанного в местном музейно-гастрономическом комплексе, не раскрывается, а жаль. Как намекнул шеф-повар, для этого были использованы старинные рецепты. Но попробовать теперь может каждый желающий. Среди них была и Алина Санько, которую пригласили на презентацию.

- Изысканный, с фруктовой ноткой, - охарактеризовали журналисты, которые первыми попробовали «Королевский триумф».

БЛИЦ-ОПРОС

Любимые книги:

- «Дамское счастье», Э. Золя, «Гордость и предубеждение», Д. Остин, «Мартин Иден», Д. Лондон

Любимые фильмы:

- «Ромео и Джульетта», «Престиж, «По соображениям совести», «Титаник», «Одержимость»

Хобби:

- Рисование, живопись, поэзия, путешествия

Интересный факт:

- С детства рисую, неоднократно занимала первые места на Олимпиадах по искусству, а также призовые места во всероссийской олимпиаде «Архитектура и искусство». Мечтаю организовывать и проводить поэтические вечера.

ТТХ

Алина Санько

Объем груди: 86 сантиметров,

Объем талии: 58 сантиметров,

Объем бедер: 86 сантиметров,

Рост: 174 сантиметров.