«Все свое, никакой пластики!»: Как выглядит самая красивая россиянка
Знакомьтесь - самая красивая девушка России. Алина Санько из небольшого провинциального городка Азов победила в конкурсе «Мисс Россия 2019». Милая, обаятельная и открытая в общении. Никакой манерности, высокомерия и вульгарности. Почти полгода к ней пристальное внимание со стороны хейтеров и подписчиков, и девушка с этим справляется на отлично. Впрочем, эту оценку она получала во время учебы в родном городе и когда заканчивала художественную школу. Она яркий пример того, что наконец-то наступил тренд на естественность, скромность и благородство.
Одноклассники не без гордости отмечают, что целеустремленности ей не занимать, хотя она не была лидером класса, но к славе стремилась - часто участвовала в различных творческих конкурсах
- Все свое, никакой пластики и уколов! Простите, но все симпатичные формы у нее свои, - признался один из ее одноклассников. - Еще в школе ей оказывали внимание, но она больше в учебник смотрела.
Сама красавица с достоинством представляет титул на благотворительных вечерах, подробно рассказывает о себе (), делится впечатлениями о выставках и концертах, которые посещает.
- Это - не девушка. Просто - Сказка. Сон из которого не Хочется просыпаться. Обожаю Вас, - пишут поклонники на странице Алины.
- На самом деле Алина вживую значительно ярче и красивее, фотография и видео не передает ее шарма, обаяния и скромности, которая нынешним перекаченным девицам не снилась, - утверждают другие. - Алина настоящая и это приятно. Наконец-таки нашу страну на конкурсе будет представлять не результат пластических операций, а настоящая, живая, милая, умная и талантливая девушка. Алина, не меняйтесь, оставайтесь собой! Надеюсь, что именно на вас будут ровняться девушки.
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Азове десерт назвали «Королевский триумф» в честь Алины Санько
Секрет десерта, разработанного в местном музейно-гастрономическом комплексе, не раскрывается, а жаль. Как намекнул шеф-повар, для этого были использованы старинные рецепты. Но попробовать теперь может каждый желающий. Среди них была и Алина Санько, которую пригласили на презентацию.
- Изысканный, с фруктовой ноткой, - охарактеризовали журналисты, которые первыми попробовали «Королевский триумф».
БЛИЦ-ОПРОС
Любимые книги:
- «Дамское счастье», Э. Золя, «Гордость и предубеждение», Д. Остин, «Мартин Иден», Д. Лондон
Любимые фильмы:
- «Ромео и Джульетта», «Престиж, «По соображениям совести», «Титаник», «Одержимость»
Хобби:
- Рисование, живопись, поэзия, путешествия
Интересный факт:
- С детства рисую, неоднократно занимала первые места на Олимпиадах по искусству, а также призовые места во всероссийской олимпиаде «Архитектура и искусство». Мечтаю организовывать и проводить поэтические вечера.
ТТХ
Алина Санько
Объем груди: 86 сантиметров,
Объем талии: 58 сантиметров,
Объем бедер: 86 сантиметров,
Рост: 174 сантиметров.
ИСТОЧНИК KP.RU