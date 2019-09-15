Самая красивая девушка России: стиль, осень и аксессуары

Самая красивая девушка России 20-летняя Алина Санько поделилась с подписчиками своими вариантами нарядов на осень. До и после победы в конкурсе «Мисс Россия 2019» красавица предпочитала романтический стиль, теперь ее образ слегка подправили дизайнеры, акцентировав естественность и элегантность.

- Я думаю, что осень - это идеальная пора для головных уборов и аксессуаров, которые я очень сильно люблю, - написала Алина. - Делюсь с Вами своими повседневными осенними образами.

ms.alinasanko Наступила осень, А это значит, что пришло время утепляться

История 20-летней девушки - история Золушки из небольшого провинциального городка, где проживает чуть больше 80 тысяч человек. Три года назад она уехала из родного Азова в Москву учиться, никто (как и она сама) не ожидал, что ее имя прогремит на всю страну. Теперь она первая красавица и модница страны!

ms.alinasanko Друзья, Я счастлива,Ведь с каждым днём Вас становится все больше и больше!!

"Мисс Россия 2019" очень любит поэзию, много рисует (кстати, закончила художественную школу с отличием) и читает. Девушке явно идет французский стиль одежды, но иногда она пытается экспериментировать. В отличии от большинства красоток, выбирает не декольте и короткие юбки, а красивые, иногда строгие платья, костюмы и элегантные аксессуары.

ms.alinasanko Быть элегантной не значит бросаться в глаза, это значит-врезаться в память. Джорджио Армани #миссроссия2019 #миссроссия #missrussia2019 #missrussia

А как вам стиль Алины?

ms.alinasanko Всем привет, Дорогие мои Небольшой эксперимент с прической-

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мисс Россия 2019»: Главную корону страны получила 20-летняя Алина Санько

Корону самой красивой девушки России в этом году получила Алина Санько из Ростовской области. Известно, что сейчас девушка учится в московском вузе, год назад попробовала себя в моделинге, а еще увлекается в живописью и обожает донских раков. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью "Комсомолке". (подробности)

И ЕЩЕ

ТОП-5 стильных и ярких летних образов «Мисс Россия 2019»

«Мисс Россия 2019» Алина Санько ломает стереотипы о том, как должна выглядеть современная красавица. Никаких накаченных губ, татуировок и пластических операций. Никаких выглядывающих трусиков, откровенных декольте, рваных брюк и грубых тканей (подробности).