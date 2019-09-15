2019-09-15T15:17:30+03:00
Общество

Самая красивая девушка России: стиль, осень и аксессуары

Азовчанка Алина Санько отдала предпочтение элегантности и простоте [фото, видео]
Ольга КУПОРОВА
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Алина Санько выбирает элегантность и романтику. Фото: ms.alinasankoАлина Санько выбирает элегантность и романтику. Фото: ms.alinasanko
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Самая красивая девушка России 20-летняя Алина Санько поделилась с подписчиками своими вариантами нарядов на осень. До и после победы в конкурсе «Мисс Россия 2019» красавица предпочитала романтический стиль, теперь ее образ слегка подправили дизайнеры, акцентировав естественность и элегантность.

- Я думаю, что осень - это идеальная пора для головных уборов и аксессуаров, которые я очень сильно люблю, - написала Алина. - Делюсь с Вами своими повседневными осенними образами.

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Наступила осень, А это значит, что пришло время утепляться
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История 20-летней девушки - история Золушки из небольшого провинциального городка, где проживает чуть больше 80 тысяч человек. Три года назад она уехала из родного Азова в Москву учиться, никто (как и она сама) не ожидал, что ее имя прогремит на всю страну. Теперь она первая красавица и модница страны!

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Друзья, Я счастлива,Ведь с каждым днём Вас становится все больше и больше!!
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"Мисс Россия 2019" очень любит поэзию, много рисует (кстати, закончила художественную школу с отличием) и читает. Девушке явно идет французский стиль одежды, но иногда она пытается экспериментировать. В отличии от большинства красоток, выбирает не декольте и короткие юбки, а красивые, иногда строгие платья, костюмы и элегантные аксессуары.

ms.alinasankoms.alinasanko
Быть элегантной не значит бросаться в глаза, это значит-врезаться в память. Джорджио Армани #миссроссия2019 #миссроссия #missrussia2019 #missrussia
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А как вам стиль Алины?

ms.alinasankoms.alinasanko
Всем привет, Дорогие мои Небольшой эксперимент с прической-
8193 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
ms.alinasankoms.alinasanko
#missrussia #missrussia2019 #миссроссия2019 #миссроссия
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ИСТОЧНИК KP.RU

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