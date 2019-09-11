Сколько половых партнеров у девушки до 25? Экс-участница «Дома-2» поразила подписчиков постом в Инстаграм

Одно дело, когда вопрос о числе половых партнеров задает сексопатолог. Другое, когда молодая девушка, выставляющая себя любимую в нижнем белье. Бывшая участница «Дома-2» из Ростова-на-Дону и любимица хейтеров (они, похоже, не покидают ее страницу) наверняка догадывалась о последствиях провокационного вопроса, но его задала.

- Девочки и мальчики, напишите число, которое по вашему мнению должно превышать количество половых партнеров у девушки до 25 лет? - выдала она на своей странице, добавив весьма эротическую карточку.

ms.mexika Девочки и мальчики,напишите число,которое по вашему мнению не должно превышать количество половых партнеров у девушки до 25 лет?) #photography by @afi_di

И понеслось! Кто-то стал обвинять красотку в распущенности, кто-то честно отвечал на вопрос (к примеру, «у достойной девушки должен быть первый и последний»), а кто-то признался, что зашел почитать комментарии и посмеяться. А некоторые мнения - огонь!

- Вопрос не корректно задан. Если девушка не замужем и замужем не была, то любой парень у неё автоматически второй, - написала одна из подписчиц.

ms.mexika Друзья, что с вашей активностью?

- Считаю, что не прямо строгого ограничения, но когда их за 10, за 20, тооо это как то мерзко, - высказала свое мнение другая. - И для парня то же самое. Нельзя быть девушке помойной ямой, а парню сорвать свой прибор во все подряд... Те, кто пишет «первый и последний» - не правы, т.к у каждого человека жизнь складывается по разному. Если так, то ок, идеально. А если тот самый первый/первая тебя бросит, когда тебе 20?? Все, в монахи уйти? Бред.

А вот еще комментарии (авторские мысли, орфография и пунктуация сохранены): «Ты сбилась со счету и решила из комментов выбрать число?», «Посты каждый день пишешь,но умней не становишься следующий пост тупее и тупее предыдущего», «Кому какая разница в 2020 почти году, кто кого и сколько ****? Неужели людей это волнует?», «Считаю что чем больше тем лучше», «Мало - это плохо».

ms.mexika Смотри и повинуйся

Напомним, Марина 24 года, она родом из Ростовской области, но уже больше пяти лет покоряет Москву, засветилась в нескольких проектах, активный блогер, занимается вокалом и берет уроки телевизионного мастерства. На своей странице иногда пытается философствовать, но, объективности ради стоит отметить, что лайки все-таки собирают ее снимки в купальнике или нижнем белье.

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