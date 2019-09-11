«Миссис Интерконтиненталь» Валентина Расулова поддержала Викторию Боню и рассказала, почему жалеет хейтеров

Хейтеры стали темой откровенного разговора с подписчиками «Мисс Интерконтиненталь» Валентины Расуловой из Ростова-на-Дону, которая частенько публикует на своих страницах откровенные фото. Однако львиная доля снимков модели всегда осыпана лайками и комплиментами.

Оказалось, что тема для поста появилась в ее Инстаграм после недавнего сообщения Виктории Бони. Молодая мать раскрыла в Сети имена и фото недоброжелательниц, которые, якобы, оставляют злые и оскорбительные комментарии в Интернете в адрес ее ребенка.

victoriabonya Уххх! Сегодня я выложу фото-скрины хейтеров - эти люди хейтят и преследуют меня годами

- Буквально вчера читала пост Бони, в котором она раскрыла лица злопыхателей. Ее и дочь подвергли преследованиям и оскорблениям, - написала в своем Инстаграм ростовчанка Расулова. - Все потому, что у нее есть. А у них нет. Все видят за красивой картинкой безумную легкость, удачливость. Но так ли это на самом деле? Чтоб понять какова была цена победы, необходимо пройти этот путь.

Девушка поделилась тем, что ей все равно, когда она отвечает на любые вопросы своих собственных комментаторов, и даже дала такой совет:

- Нужно принять тот факт, что ваша жизнь целиком и полностью зависит от вас, от ваших стараний и вибраций. Если человек вечно живет в зависти, то он тратит энергию в пустоту. Отслеживайте эти звонки и перестраивайтесь.

rasulova_valentina Снимается кино. Готовится съемка опасного эпизода.

А напоследок написала: «Инвестируйте свои силы не на смс в Инста, а на свою жизнь».

На пост Валентины откликнулась и супруга футболиста Дмитрия Тарасова, которой частенько оставляют нелестные комментарии в Интернете под снимками.

kostenko.94 Спасибо большое за ваши поздравления, друзья!Я очень рада, что мы поделились этой новостью с вами. Нереальные фото от моей @lobacheva_tel

- Вот за это я тебя и полюбила, - написала Анастасия в комментариях к посту подруги-землячки. - Ты заражаешь этой любовью: любить себя и близких; заставляешь закрыть глаза на внешний негатив и устремить свой взор исключительно на свои вибрации!

rasulova_valentina Вроде уже взрослая , а так удивляют поступки некоторых

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