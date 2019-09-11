2019-09-11T14:40:16+03:00
Общество

«Миссис Интерконтиненталь» Валентина Расулова поддержала Викторию Боню и рассказала, почему жалеет хейтеров

Пост подруги прокомментировала нынешняя супруга футболиста Дмитрия Тарасова, которая частенько подвергается нападкам завистников
ГОШЕВ Игорь
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Хейтеры стали темой откровенного разговора с подписчиками «Мисс Интерконтиненталь». Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.Хейтеры стали темой откровенного разговора с подписчиками «Мисс Интерконтиненталь». Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.
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Хейтеры стали темой откровенного разговора с подписчиками «Мисс Интерконтиненталь» Валентины Расуловой из Ростова-на-Дону, которая частенько публикует на своих страницах откровенные фото. Однако львиная доля снимков модели всегда осыпана лайками и комплиментами.

Оказалось, что тема для поста появилась в ее Инстаграм после недавнего сообщения Виктории Бони. Молодая мать раскрыла в Сети имена и фото недоброжелательниц, которые, якобы, оставляют злые и оскорбительные комментарии в Интернете в адрес ее ребенка.

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Уххх! Сегодня я выложу фото-скрины хейтеров - эти люди хейтят и преследуют меня годами
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- Буквально вчера читала пост Бони, в котором она раскрыла лица злопыхателей. Ее и дочь подвергли преследованиям и оскорблениям, - написала в своем Инстаграм ростовчанка Расулова. - Все потому, что у нее есть. А у них нет. Все видят за красивой картинкой безумную легкость, удачливость. Но так ли это на самом деле? Чтоб понять какова была цена победы, необходимо пройти этот путь.

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#ibiza
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Девушка поделилась тем, что ей все равно, когда она отвечает на любые вопросы своих собственных комментаторов, и даже дала такой совет:

- Нужно принять тот факт, что ваша жизнь целиком и полностью зависит от вас, от ваших стараний и вибраций. Если человек вечно живет в зависти, то он тратит энергию в пустоту. Отслеживайте эти звонки и перестраивайтесь.

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Снимается кино. Готовится съемка опасного эпизода.
723 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А напоследок написала: «Инвестируйте свои силы не на смс в Инста, а на свою жизнь».

На пост Валентины откликнулась и супруга футболиста Дмитрия Тарасова, которой частенько оставляют нелестные комментарии в Интернете под снимками.

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Спасибо большое за ваши поздравления, друзья!Я очень рада, что мы поделились этой новостью с вами. Нереальные фото от моей @lobacheva_tel
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- Вот за это я тебя и полюбила, - написала Анастасия в комментариях к посту подруги-землячки. - Ты заражаешь этой любовью: любить себя и близких; заставляешь закрыть глаза на внешний негатив и устремить свой взор исключительно на свои вибрации!

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Вроде уже взрослая , а так удивляют поступки некоторых
904 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

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