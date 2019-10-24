Спикер ЗС РО заявил, что перестрелка в Орловском районе не связана с нестыковками в земельном законодательстве

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко прокомментировал вооруженный инцидент в Орловском районе, который привел к гибели пяти человек (еще двое раненых в реанимации).

- Все, что произошло, конечно, это трагедия, которая требует очень тщательного и детального анализа, а также всесторонней оценки обстоятельств, которые к ней привели, - отметил Ищенко. - Мы разбираемся в этой ситуации – в том числе, и с точки зрения того, есть ли в этом конфликте причинно-следственные связи с земельным спором и нестыковками в законодательстве. Однако, по последним оперативным данным, связи скорее нет. Ужасно, что это произошло в наш 21-й век, когда, казалось бы, подобные происшествия давно забыты.

Как сообщалось ранее, в минувший вторник, 22 октября, в хуторе Чернозубовка произошла перестрелка между представителями фермерских кланов. По словам представителя главы Чечни в Ростовской области Имрана Исраилова, это случилось из-за бытового конфликта, переросшего в силовое противостояние из судебных споров.

Спикер донского парламента, между тем, призвал не проводить параллели между случившимся в Орловском районе и историей семилетней давности в селе Ремонтненском, когда из-за пробелов в земельном законодательстве разразились стычки между местным населением и приезжими с Северного Кавказа. Причиной разборок тогда стали пастбищные земли для выпаса скота, на которые претендовали и те, и другие.

- Я бы не стал связывать то, что случилось на днях с событиями 2012 года, - уточнил председатель ЗС РО. - Пока что мы все-таки не имеем полной картины произошедшего. Очевидно, что делать поспешные сиюминутные выводы в корне не верно. Как только мы получим полную информацию, то мы корректировки в данном вопросе введем. Ситуации с конфликтами из-за пастбищных земель время от времени случаются, это правда – но, к счастью, как правило, их удается купировать. Такое было, например, в Морозовском районе, но все удалось разрешить, конфликт получилось потушить.

Александр Ищенко считает, что не стоит проводить параллели между перестрелкой в Орловском районе и событиями 2012-го в Ремонтненском. Фото: Анатолий Карбинов / пресс-служба ЗС РО.

Он сообщил, что донской парламент выходил на федеральный уровень с предложением откорректировать земельное законодательстве в плане урегулирования именно темы с пастбищами, однако найти поддержку в Москве не получилось: подобное касается далеко не всей страны, а только небольшого числа регионов, включая Ростовскую область.

- Если мы увидим, что причина конфликта в несовершенстве законодательства, мы этот вопрос обязательно с федеральными коллегами отработаем, - заверил Александр Ищенко. – К слову, в настоящее время есть рабочая группа по совершенствованию административного законодательства, в нее входит сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова, и мы рассчитываем, что в новой версии КоАП будут ужесточены наказания за нарушения правил пользования пастбищными землями.

Всего в потасовке, которая напомнила разборки в стиле «лихих 90-х», принимали участие четырнадцать человек. Стрельба началась буквально сразу, без долгих переговоров, пять человек были убиты наповал, двое получили тяжелые ранения.

Как только все случилось, уцелевшие представители семейных кланов разъехались в разные стороны.

Следственное управление СКР по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство», трое были объявлены в розыск, один из них уже задержан, еще двое пока находятся в бегах.

Расследование уголовного дела продолжается.