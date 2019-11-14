«Не самый искренний человек!»: Ростовская художница нарисовала Диму Билана и вручила портрет звезде

Ростовская художница Наталья Устименко призналась, что была несколько разочарована от встречи с российской поп-звездой Димой Биланом. Девушка нарисовала его портрет и мечтала вручить ему. Но все получилось совсем не так, как она ожидала.

С Димой Биланом. Фото: Instagram natali_ustimenko_art.

- Я не ярый поклонник Димы Билана, поэтому относилась скептично к его персоне артиста. Особенно одолевают сомнения, когда в зале видишь одни сидячие места, - призналась Наталья Устименко своим подписчикам в Instagram. - То есть, если концерт предусматривает танц-площадку, то значит будет движняк, а если одни сидячие места - не ясно, что от концерта ждать. На мое удивление, когда народ вышел танцевать под сцену, Билан наоборот завелся, говорил: «Теперь придется под вас менять песенную программу, раз вы так любите танцевать». Ну и что сказать, очень талантливый парень, полностью живое выступление, мощный красивый голос! Особенно здорово было услышать песни «Я просто люблю тебя», «На берегу неба», прям немножечко меня в памяти отбросило в школьные годы.

Портрет ждал своего часа несколько месяцев. Фото: Instagram natali_ustimenko_art.

В итоге, с певцом ей встретиться все же удалось, но встреча прошла не так, как она нарисовала себе в воображении.

- Встречу комментировать, наверное, мне не очень хочется, все было сумбурно, да и Билан - не самый искренний человек, - разоткровенничалась в Instagram худождница. - Надеюсь, что мое первое впечатление обманчиво, и в скором времени, оказавшись в кругу его общения, у меня будет возможность поменять к нему мнение.

Однако многие поддержали артиста.

- Насчет искренности Димы - по себе представляю: если бы я отработала вот так энергозатратно, как он, два московских шоу и через день приехала бы в другой город выступать, то у меня просто не хватило бы сил даже в зеркало на себя посмотреть, не то что стараться ещё лично производить впечатление на отдельных поклонников, - написала одна из интернет-пользователей.

С Ольгой Бузовой Наталья встречалась трижды. Фото: Instagram natali_ustimenko_art.

«Комсомолке» Наталья призналась, что Дима Билан был ее кумиром с детства. Поэтому, когда он должен был выступать в начале года в Ростове-на-Дону, то ей потребовалось всего два дня для того, чтобы написать его портрет. Но тогда Дима так и не приехал. Поэтому несколько месяцев его портрет ждал его в донской столице.

Художница говорит, что когда рисует, то еда и дыхание для нее не главное. И уже из под ее кисти уже вышли портреты Анны Седокой, Ольги Бузовой, Екатерины Варнавы, Лены Темниковой и группы «Каста». На каждый - не больше месяца. А мечта и ближайшая задача - встретиться с Тимати.

- Кто-то восхищается закатами и рассветами, а я людьми. Я считаю, что они - самое красивое произведение искусства, созданное природой, - рассказала Наталья «КП-Ростов». - Все так продумано! Это удивительно. Перед тем, как начать воспринимать людей как личность, я воспринимаю их как эстетику. Когда смотрю на человека, мне важно все: черты лица, изгибы, цвет глаз и так далее. Я пытаюсь понять для себя: вдохновляет меня это лицо или нет. А дальше уже интересуюсь творчеством: если я понимаю, что человек мне нравится и я хочу на его концерт, то почему бы не попробовать с ним встретиться и в знак благодарности преподнести ему подарок. Это мой личный подарок за их талант и творчество.

Один из портретов Ольги Бузовой. Фото: Instagram natali_ustimenko_art.

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А еще добавила: «До сих пор моя улыбка не сползает с лица. Я счастлива, и благодарю жизнь за такие подарки судьбы. Встреча прошла очень круто, концерт ваааще разнос! (подробности)

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