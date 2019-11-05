2019-11-05T09:45:25+03:00
Общество

"Все началось с Бузовой, на ней и закончится": В Ростове-на-Дону Ольге Бузовой подарили ее портрет

В день концерта в донской столице звезду одарили подарками
ГОШЕВ Игорь
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В день концерта в донской столице звезду одарили подарками. Фото: Инстаграм Натали Устименко.В день концерта в донской столице звезду одарили подарками. Фото: Инстаграм Натали Устименко.
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В Ростове-на-Дону звезду Ольгу Бузову одарили подарками. В минувшие выходные певица давала концерт в одном их ночных клубов в центре города. В итоге наравне с цветами, артистке преподнесли и нетривиальные подарки - например, бутылку спиртного и леща. А еще приятным сюрпризом стал и ее портрет, который нарисовала ростовская художница.

Об этом Наталья Устименко рассказала на своей странице в Instagram.

natali_ustimenko_artnatali_ustimenko_art
Я на портрете сзади написала Олечке, от Натали 3-я встреча, 2019
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- Я на портрете сзади написала «Олечке, от Натали: 3-я встреча, 2019», - говорится в посте художницы. - А перед концертом записала такое видео: мол, что все началось с Бузовой , на ней и закончится. И хотела завязать с этими встречами. Но, видимо, жизнь мне говорит «погоди опускать руки, еще не время». Наверное, так и должно быть, буду продолжать «биться».

Напомним, ростовская художница уже нарисовала не один десяток портретов знаменитостей. Их она пишет в двух экземплярах, один дарит звезде, другой с автографом оставляет для собственной персональной выставки. Как в свое время она признавалась "Комсомолке", ее мечта - лично вручить потрет рэперу Тимати.

ИСТОЧНИК KP.RU

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