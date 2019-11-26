2019-11-26T19:55:40+03:00
Происшествия

Самолет из Еревана экстренно сел в Ростове-на-Дону

Причины произошедшего выясняются
Иван ТИМОФЕЕВ
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Самолет из Еревана экстренно сел в ростовском аэропортуСамолет из Еревана экстренно сел в ростовском аэропорту
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Сегодня вечером, 26 ноября, в Ростове-на-Дону совершил экстренную посадку борт из Армении.

Борт летел из Ереван в Москву. О случившемся этом сообщили в Комитете гражданской авиации Армении.

Как сообщил корреспонденту "Комсомольская правда - Ростов" источник в правоохранительных органах региона, причина посадки заключалась в том, что во время полета у "Боинга" возникли проблемы с генератором.

В 18.20 пассажиры вылетели из Платова другим рейсом.

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По предварительным данным, у 53-летней женщины случился инфаркт.

В Ростове-на-Дону самолет совершил экстренную посадку из-за смерти пилота

24 ноября, на борту самолета, следовавшего из Шереметьево в Анапу, произошла трагедия. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» в Южном следственном управлении на транспорте, во время полета пилот резко почувствовал недомогание. По словам коллег, мужчина жаловался на боль и хватался руками за сердце.

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Женщина отметила слаженную работу команды

Сегодня, 24 ноября, в Платове совершил экстренную посадку борт, следовавший из Шереметьево в Анапу. Причиной послужило то, что второму пилоту стало плохо.

Одна из пассажирок самолета, Елена Воронова, в своем Instagram рассказала о случившемся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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