2019-12-06T16:28:58+03:00
Здоровье

В Ростовской области работают 24 передвижных мобильных диагностических комплекса

Они поступили в регион в рамках Национального проекта «Здравоохранение» и делают доступной медицинскую помощь для каждого жителя региона
Ольга ГОПАЛО
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Все они выезжают в территории не менее одного раза в месяц в те населенные пункты, в которых живут до ста человек. Фото: пресс-служба Минздрава РО.Все они выезжают в территории не менее одного раза в месяц в те населенные пункты, в которых живут до ста человек. Фото: пресс-служба Минздрава РО.
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В Ростовской области работают 24 передвижных диагностических комплекса. Все они поступили в регион в рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение».

Как рассказали в министерстве здравоохранения Дона, и маммографы, и флюорографы обслуживают не только «свои» районы, но и расположенные рядом. Охватывая, таким образом, все 43 сельских муниципальных образования Ростовской области.

Так, на базе центральных районных больниц Белокалитвинского, Песчанокопского, Зерноградского, Ремонтненского, Октябрьского, Морозовского, Тарасовского, Родионово-Несветайского, Кашарского и Волгодонского районов находятся десять передвижных маммографов.

Еще десять передвижных флюорографов находятся на базе центральных районных больниц Семикаракорского, Зимовниковского, Цимлянского, Кагальницкого, Сальского, Усть-Донецкого, Миллеровского, Шолоховского, Мясниковского и Тацинского и районов.

Мобильные комплексы делают медицинскую помощь доступной для каждого жителя региона. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

Мобильные комплексы делают медицинскую помощь доступной для каждого жителя региона. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

Напомним, что в июле в четыре района Ростовской области - Тацинский, Неклиновский, Чертковский и Белокалитвинский, уже отправились мобильные лечебно-профилактические комплексы.

Все они выезжают в территории не менее одного раза в месяц в те населенные пункты, в которых живут до ста человек - там, где нет стационарных фельдшерско-акушерских пунктов. При этом используются не только как «передвижные ФАПы», но и как диагностические передвижные модули, где проводятся профилактические осмотры или первый этап диспансеризации.

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В каждом передвижном медкабинете есть все для того, чтобы оказать необходимую экстренную медицинскую помощь, провести и первичный осмотр, и обследования, и медико-социальную помощь. Благодаря им можно осуществить первый этап диспансеризации или профосмотры. (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Врачи Областной детской больницы провели осмотры детей в отдаленных районах Ростовской области

Профессиональные осмотры от областных специалистов получили маленькие жители отдаленных районов Ростовской области - Заветинского и Ремонтненского. Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, такие осмотры жителей этих и других районов на базе центральных районных больниц выездные бригады специалистов проводят систематически. (подробности)

КСТАТИ

В Ростовской области диспансеризацию за год пройдут почти 1,7 миллиона человек

Сохранить здоровье на долгие годы в наших руках. И главное в этом вопросе - профилактика. Только в этом году запланировано проведение диспансеризации и профосмотров 1 миллиона 671 тысячи жителей Ростовской области. И с каждым годом эта цифра растет, до 2024 года планируется охватить диспансеризацией и профосмотрами 2 миллиона 894 тысячи человек. В нашем регионе для этого создаются все условия. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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