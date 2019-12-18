«Лечат все, что угодно в Гугле и Яндексе!»: Инфекционная больница в Новочеркасске снова начала принимать пациентов

История, когда в Новочеркасске три врача-инфекциониста пенсионного возраста разом написали заявление об увольнении, прогремела на всю страну. А работа медицинского учреждения была поставлена под удар. Но не даром говорится: «Все что не делается - к лучшему». После того, как случившееся получило огласку - решение нашлось. И вот в среду, 18 декабря, специализированная инфекционная больница Новочеркасска после трехнедельного перерыва вновь открыла свои двери для пациентов. О том, что изменилось за это время и как теперь будет жить больница, мы поговорили с начальником Управления здравоохранения города Новочеркасска Татьяной Гудковой.

Медперсонал больницы готов помочь каждому пациенту. Фото: РЕДЬКИН Юрий.

- По большому счету, сложившаяся ситуация скорее штатная, потому что хорошее у нас, как правило, не показывается, - рассказала Татьяна Васильевна. - Обычно очень тихо говорят врачу «спасибо» и уходят. Что не скажешь о том, когда случается какой-то инцидент. Врачи, поработавшие здесь по 40 и более лет просто уволились. Привели к этому и серьезная нагрузка, которая легла на их плечи, и нередко круглосуточная работа, и прессинг из вне, к которому подключились Интернет-пользователи. На самом деле, когда общество начинает бросать камни, то наступает выгорание: хочется все бросить и уйти. И, к сожалению, такая тенденция в здравоохранении происходит достаточно часто. Поэтому, если мы не предпримем меры для того, чтобы нормализовать моральную ситуацию в обществе, то в дальнейшем будет очень тяжело жить.

- Как это можно исправить?

- Повышать престиж профессии врача, как бы не банально это звучало. Эта профессия всегда была почетной, а сам врач - уважаемым человеком, назначения которого не подвергались сомнениям. Сейчас же некоторые пациенты лечат все, что угодно в Гугле и Яндексе и знают все лучше, чем врач. Но мне бы хотелось, чтобы эта тенденция начала перестраиваться. Кроме того, идет модернизация первичного звена. Но при этом параллельно надо решать и ситуации, которые складываются в стационарах. Небольшие города и сельские районы являются заложниками ситуации с кадровым дефицитом в медучреждениях. Даже сейчас, казалось бы, ушли три врача. Штатная ситуация. Но это парализовало работу всей больницы! А все почему? Врачи-инфекционисты - штучный товар, их не так много. Именно поэтому обеспечить круглосуточное дежурство в тот момент мы были не в состоянии.

Новый коллектив больницы в Новочеркасске. Фото: пресс-служба минздрава РО.

- Но ведь самое главное: пациенты не остались без помощи...

- Я беру на себя смелость заявить, что ни один человек за эти три недели не остался без данного вида медицинской помощи. Мы сразу же проинформировали областной минздрав, разработали маршрутизацию для пациентов такой патологии - их доставляли в детскую городскую больницу Новочеркасска, медучреждения Ростова-на-Дону и Аксая. А начиная со среды, 18 декабря, с восьми часов утра больница снова работает в штатном режиме. И это важно, потому что она обслуживает не только жителей города Новочеркасска, но и близлежащих территорий. Это и Веселовский, и Багаевский, и Октябрьский сельский районы.

- Как удалось решить кадровую проблему?

- Россия-матушка никогда не испытывала нужды в добрых, честных и порядочных людях-патриотах. И менее, чем за три недели мы решили эту проблему. Администрацией города организовано предоставление служебного жилья и единовременной выплаты в размере 1 млн руб за счет средств местного бюджета всем трудоустроившимся врачам. И теперь у нас есть новый руководитель данного лечебного учреждения, а также семь врачей-инфекционистов, которые будут там работать. Один из них — из Уфы. Хочу сказать, что опыт работы каждого - от шести лет и выше, как в этой больнице, так и в других медицинских учреждениях. Для обеспечения полноценной работы больницы и улучшения качества оказания медпомощи до конца года весь штат врачей-инфекционистов будет укомплектован полностью. А еще будет приобретаться новое оборудование, так как диагностическая база в данном медучреждении фактически отсутствовала. Сейчас этот вопрос решается как с Министерством здравоохранения РО, так и Фондом медицинского страхования, а также администрацией города. Будем организовывать палаты интенсивной терапии, которые однозначно нужны. Вот над этим сейчас и работаем.

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