Срочная новость: прямо сейчас в Ростове на ЦГБ сотрудники ГИБДД проверяют пропуска

Прямо сейчас в Ростове-на-Дону напротив Центральной городской больницы имени Н.А. Семашко сотрудники ГИБДД организовали блок-пост. Патрульные выборочно останавливают машины и проверяют наличие необходимых разрешений для передвижения по городу. Надолго водителей не задерживают: несколько секунд общения с полицейским и машина проезжает.

Блок-пост был замечен в 10:10. Он расположен вблизи пересечения проспекта Ворошиловского и улицы Варфоломеева. Из-за того, что проезд автомобилей ограничен, образовалась небольшая пробка. Постоять придется не более пяти минут.

Инспекторы выборочно останавливают машины.Фото: Дадаян Давид

Напомним, что в Ростовской области до сих пор действует режим самоизоляции. И хоть некоторые ограничения начинают снимать, основная их часть действует. Так например, с 12 мая в регионе введен масочный режим. Люди, находящиеся на улице или в других общественных местах, должны быть в медицинской маске.

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