Отравление таллием в Таганроге: СК установил причастность главного подозреваемого к преступлению

Следователи завершили расследование резонансного уголовного дела в отношении жителя Таганрога Владислава Шульги, которого обвиняют в массовом отравлении таллием сотрудников ТАНТК им Г.М. Бериева. Вердикт СК однозначен — мужчина причастен к нашумевшему преступлению, что и было выяснено в ходе работы следствия.

По версии следствия, в 2017 году Владислав Шульга, находясь на своем рабочем месте, добавил в 19-ти литровые бутылки с питьевой водой заранее подготовленное им химическое вещество с содержанием таллия, имеющее значительное отравляющее воздействие на организм человека. Мотивом для этих действий послужила личная неприязнь Шульги к нескольким своим сослуживцам. Враждовать с ними открыто мужчина, видимо, не решился и сделал выбор в пользу яда.

В результате, произошло то, что потом разлетелось по СМИ и соцсетям — умышленные действия подозреваемого повлекли за собой массовое отравление людей. В результате, одному из сотрудников предприятия причинен тяжкий вред здоровью, еще 26 человек получили вред средней тяжести, семеро пострадавших отделались легким вредом.

Задержание Шульги.Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Как отметили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области, в самом начале расследования Шульга дал следствию признательные показания, которые затем подтвердил в ходе проверки показаний на месте. Однако в дальнейшем, он резко изменил ранее данные показания, заявив о своей непричастности к преступлениям.

- В ходе расследования уголовного дела были тщательно проверены все доводы обвиняемого, рассмотрены его многочисленные ходатайства и жалобы, проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также судебные экспертизы, допрошены свидетели, потерпевшие, проанализированы сведения, извлеченные из мобильного телефона обвиняемого, социальных сетей, осмотрены вещественные доказательства, в том числе изъятые по месту жительства обвиняемого. Совокупность собранных доказательств позволили следствию прийти к выводу о причастности Шульги к совершенным преступлениям, - рассказали в СУ СК РФ по донскому региону.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), п. «а» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).

Теперь уголовное дело с обвинительным заключением после вручения обвиняемому его копии будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Главный подозреваемый подписал явку с повинной, а затем отказался от своих слов.Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Отметим, что дело массового отравления таллием сотрудников ТАНТК им Г.М. Бериева в Таганроге считается одним из самых загадочных. В официальную версию, что таллий подсыпал инженер-конструктор 38-летний Владислав Шульга, верят не все. Сам подозреваемый утверждает, что дал признательные показания в изоляторе после угроз подкинуть наркотики его матери, но, как только оказался на свободе, отказался от слов. Обвиняемый провел собственное расследование и утверждает, что пострадало больше людей, нежели признано потерпевшими, а отравились из-за того, что на заводе перестарались при травле грызунов, что сейчас тщательно скрывают.

НАША СПРАВКА

Таллий – химический элемент, относящийся к группе тяжелых металлов. Он, как и его соединения, являются высокотоксичными, а для человека - ядом. Попасть в организм может через пищеварительную систему, дыхательные пути или контакт кожи с химикатом.Таллий применяется в производстве пиротехники, флуоресцентных красок, термометров, а также входит в состав ядов, которые используют при обработке помещений от грызунов. Явным признаком отравления человека таллием является выпадение волос и повреждения периферических нервов, в частности, пострадавшие могут испытывать ощущения, схожие с хождением по горячим углям.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

15 декабря 2017 - ведущий конструктор Константин Колесников, выйдя в пятницу с работы, почувствовал сильные боли и головокружение. Он побоялся сесть за руль своей машины, вызвал такси. Последующие выходные мучился от постоянной тошноты и рвоты, был госпитализирован.

4 января 2018 - в БСМП Таганрога обратился первый сотрудник юридического отдела предприятия, затем - еще шесть человек. Жаловались на боли в животе, у всех наблюдалось аномальное выпадение волос.

9 января 2018 - пришел первый анализ, который показал отравление таллием.

10 января 2018 - на территории предприятия ТАНТК им. Г.М. Бериева состоялось первое заседание комиссии по делам ЧС.

11 января 2018 - поступили анализы ведущего инженера-конструктора Константина Колесникова, который пострадал сильнее всех. У него обнаружено превышение таллия в 150 раз!

28 февраля 2018 - супруга Константина Колесникова опубликовала петицию с просьбой спасти ее умирающего мужа - так об отравлении узнали СМИ.

2 марта 2018 - ТАНТК им. Г.М. Бериева официально признал факт массового отравления, сообщив, что «несколько сотрудников проходят лечение в медицинских учреждениях согласно направлению врачей. По результатам проведенных лабораторных исследований у них выявлены признаки отравления таллием, который не используется в производственном процессе на предприятии».

7 марта 2018 - в администрации Таганрога состоялась большая пресс-конференция, во время которой стало известно, что отравились 28 человек.

9 марта 2018 - еще у одного сотрудника завода нашли превышение нормы таллия. Общее число пострадавших достигло 29 человек. Все, кроме Константина Колесникова, работали в юридическом и контрактно-договорном отделах, которые располагаются в одном помещении (три кабинета все также опечатаны).

12 марта 2018 - полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

28 марта 2018 - на улице задержали инженера-конструктора Владислава Шульгу якобы за нарушение общественного порядка, мировой судья назначил ему арест на несколько суток.

3 апреля 2018 - санитарные врачи через суд обязали ТАНТК им. Г. М. Бериева строго следить за качеством питьевой воды (ее берут в скважинах, расположенных на территории предприятия). Во время масштабной проверки Роспотребнадзор зафиксировал отсутствие должного лабораторного контроля за водоисточником, а также на этапах розлива.

3 апреля 2018 - в изоляторе Владислав Шульга дал признательные показания, от которых он отказался сразу после выхода из СИЗО.

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