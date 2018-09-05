Отравление таллием в Таганроге: главный подозреваемый вернулся на работу

СЕГОДНЯ 11:55 2018-09-05T12:02:20+03:00

Главный подозреваемый подписал явку с повинной, а затем отказался от своих слов. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Изменить размер текста: A A

В деле о массовом отравления таллием работников авиазавода в Таганроге неожиданная новость. Главный подозреваемый - инженер ТАНТК имени Бериева Владислав Шульга - отпущен под подписку о невыезде и вернулся на работу.

- Ему действительно изменена мера пресечения. Но по поводу возвращения на работу информация еще уточняется, так как в суд было направлено ходатайство об отстранении этого человека от должности, - прокомментировали "Комсомолке" в Следственном управлении СК РФ по Ростовской области.

Напомним, Шульга был задержан в начале апреля, он признал свою вину, заявив, что якобы решил поквитаться с другим сотрудником завода - юристом. Они случайно столкнулись на дороге, после ДТП был суд, который на год лишил инженера прав. Вот он и решил отомстить: подбросил таллий в бутыль с питьевой водой. Вот только отравились сразу 28 человек. У большинства выпали волосы, резко ухудшилось самочувствие. Сильнее всех пострадал конструктор Константин Колесников, который к истории с аварией вообще не имел никакого отношения. Мужчина практически полностью ослеп, у него отказали ноги. Позже подозреваемый отказался от чистосердечного признания, сославшись на то, что правоохранители "надавили" на него. Расследование продолжается.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

15 декабря 2017 - ведущий конструктор Константин Колесников, выйдя в пятницу с работы, почувствовал сильные боли и головокружение. Он побоялся сесть за руль своей машины, вызвал такси. Последующие выходные мучился от постоянной тошноты и рвоты, был госпитализирован.

4 января 2018 года - в БСМП Таганрога обратился первый сотрудник юридического отдела предприятия, затем - еще шесть человек. Жаловались на боли в животе, у всех наблюдалось аномальное выпадение волос.

9 января - пришел первый анализ, который показал отравление таллием.

10 января - на территории предприятия ТАНТК им. Г.М. Бериева состоялось первое заседание комиссии по делам ЧС.

11 января - поступили анализы ведущего инженера-конструктора Константина Колесникова, который пострадал сильнее всех. У него обнаружено превышение таллия в 150 раз!

28 февраля - супруга Константина Колесникова опубликовала петицию с просьбой спасти ее умирающего мужа - так об отравлении узнали СМИ.

2 марта - ТАНТК им. Г.М. Бериева официально признал факт массового отравления, сообщив, что «несколько сотрудников проходят лечение в медицинских учреждениях согласно направлению врачей. По результатам проведенных лабораторных исследований у них выявлены признаки отравления таллием, который не используется в производственном процессе на предприятии».

7 марта - в администрации Таганрога состоялась большая пресс-конференция, во время которой стало известно, что отравились 28 человек.

9 марта - еще у одного сотрудника завода нашли превышение нормы таллия. Общее число пострадавших достигло 29 человек. Все, кроме Константина Колесникова, работали в юридическом и контрактно-договорном отделах, которые располагаются в одном помещении (три кабинета все также опечатаны).

12 марта - полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

3 апреля санитарные врачи через суд обязали ТАНТК им. Г. М. Бериева строго следить за качеством питьевой воды (ее берут в скважинах, расположенных на территории предприятия). Во время масштабной проверки Роспотребнадзор зафиксировал отсутствие должного лабораторного контроля за водоисточником, а также на этапах розлива.

3 апреля - задержали главного подозреваемого. Согласно официальной версии, именно 37-летний конструктор подбросил яд своим коллегам.