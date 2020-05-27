Василий Голубев: «Я напомню, что такое карантин. Мы закрываем территорию. Все будет блокировано. Жизнь остановится»

Если эпидемиологическая ситуация в некоторых районах Ростовской области будет ухудшаться, то там возможно введение тотального карантина. Такое заявление сегодня, 27 мая, сделал донской губернатор на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

По оценке главы региона, в настоящее время в области есть большие проблемы с выполнением требований по борьбе с COVID-19. В связи с этим, он не исключает использование карантинных мер в отдельных муниципалитетах области, где наблюдается резкие всплески количества выявленных зараженных опасным вирусом.

Василий Голубев довольно красноречиво и доходчиво объяснил, чем отличается режим добровольной самоизоляции от классического карантина.

- Я не исключаю ситуацию, при которой сохраняется возможность точечных решений. Точечные решения заключаются во введении карантина на конкретной территории. Я напомню, что такое карантин. Мы закрываем территорию. Закрывается почти все. Никто не выезжает из этой территории, никто не въезжает на эту территорию. Вообще все будет блокировано. Жизнь остановится, – кратко резюмировал донской глава.

Губернатор также лаконично описал что будет происходить в районах с введенным карантином. Свою работу там продолжат только аптеки, продовольственные магазины и медицинские учреждения. Все остальное окажется под строжайшим запретом.

- На одной руке поместится то, что будет работать, – образно выразился Голубев.

Решение о возможном установлении карантина будет основываться на основе анализа данных по каждому конкретному муниципалитету. И кажется, кандидаты уже есть.

Недавно стало известно о резком всплеске заболеваемости смертельно опасной инфекцией в сальском психоневрологическом интернате. Как сообщил руководитель регионального пресс-центра для информирования о ситуации по коронавирусу Сергей Тюрин, по информации на 27 мая там взято 1188 проб — из них 413 положительных. Девять человек уже госпитализировано.

Ситуация с массовыми заражениями наблюдается еще в двух городах Ростовской области. По словам главного санитарного врача донского региона Евгения Ковалева, инфекционную вспышку зафиксировали также в психоневрологическом интернате Зверево, где из 230 сделанных тестов на коронавирус 108 оказались положительными. Пять человек с ухудшением самочувствия доставили в больницу.

Непростая ситуация складывается также в социально-реабилитационном для несовершеннолетних в Миллерово - 16 из 77 взятых проб положительные, 3 воспитанника в обсерваторе.

- В учреждениях в Зверево и в Миллерово предписанием Роспотребнадзора наложен карантин, - отметили в региональном пресс-центре по информированию населения.

Напомним, что ранее оперштаб Ростовской области опубликовал свежую статистику о динамике распространения коронавирусной инфекции. По новым данным, показатель заболевших опасной инфекцией на территории региона на 100 тысяч населения составил 98,3. Кроме того, коэффициент распространения инфекции стал меньше единицы, снизившись до 0,93. Это означает, что теперь на Дону соблюдены все требуемые санитарные условия для первого шага по отмене введенных ограничений.

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