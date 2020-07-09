«Отхлестала сына шнуром, остались рубцы на спине»: отец ребенка, которого хотела кастрировать мачеха, рассказал о семье

В Ростовской области, в Кашарском районе, произошла шокирующая история. 33-летняя женщина взяла кухонный нож и попыталась отрезать шестилетнему пасынку половой орган. Женщине удалось нанести ранение ребенку, но, к счастью, врачи восстановили орган.

Как оказалось, таким образом Ирина (имя изменено – прим. автора) пыталась научить шестилетнего Ванечку (имя изменено – прим. автора) послушанию.

Первые звоночки

Оказалось, что это уже не первый раз, когда женщина подняла на ребенка руку. По словам Игоря, отца Вани (имя изменено – прим. автора), впервые это случилось несколько лет назад. Тогда мальчику было всего четыре года. Ирина за какую-то шалость отхлестала ребенка шнуром так, что на спине остались рубцы.

Игорь признался, что первая жена сбежала , оставив на него восьмимесячного сына. В 2017 году мужчина женился на Ирине. Она тогда души не чаяла в Ванечке. Но после рождения общего ребенка женщина возненавидела пасынка.

- У нас сейчас двое общих сыновей и мой от первого брака, Ванечка. Если младшие шалят, Ира их не ругает, а Ваня ее раздражает постоянно, признался мужчина.

Экзекуция

На днях Ирина решила днем вздремнуть. Она уснула вместе с двумя родными детьми. Вот только старший в этот момент разыгрался и расшумелся.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, женщина вскочила с кровати и ударила пасынка по голове. Но этого ей показалось мало. Она повалила ребенка на пол, схватила кухонный нож и совершила надрез глубиной два сантиметра в области полового органа. После этого мальчика отвезли в больницу. Врачи зашили рану. Состоянию здоровья ребенка ничего не угрожает. По словам источника в больнице, мальчик уже дома. Сейчас правоохранители начали проверку по данному факту.

Игорь, узнав, что произошло, сразу же выгнал женщину из дома. Мужчина говорит, что сам поднимет на ноги троих мальчишек. Он не намерен даже близко подпускать Иру к детям.

- Как-нибудь справлюсь, но с ней жить под одной крышей просто опасно, - подытожил он.

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Шокирующая история произошла в одном из поселков Кашарского района Ростовской области. 33-летняя женщина взяла кухонный нож и попыталась отрезать шестилетнему ребенку половой орган. Женщине удалось нанести ранение, но, к с частью, врачи восстановили орган. В подробностях разбирался корреспондент «Комсомольской правды».

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Из показаний, которые она дала в следственном комитете следует, что женщина набросилась на ребенка из-за того, что он слишком громко играл и мешал ей спать после принятия алкоголя. Сначала она просто ударила его по голове, а потом повалила на пол, схватила кухонный нож всадила его в области полового органа мальчика.

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