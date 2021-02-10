После матчей фанаты ФК \\"Ростов\\" всегда с нетерпением ждут реакции Валерия Карпина. Наставник клуба, как знают поклонники футбола, за словом в карман не полезет и порой высказывается эмоционально, но искренне. Вспоминаем самые нашумевшие цитаты тренера «желто-синих».ПОСЛЕ \\"СОЧИ\\"— Вы сами все видели. Мы хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть. Понятно, что у нашей команды сейчас нет ни того, ни другого. Процитирую Анатолия Бышовца. «Нет предела человеческой мерзости!» Мерзости и подлости. Все это применимо к нашему чемпионату. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас «Роспотребнадзор» чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, тот и в выигрыше, — высказался Карпин после ничьей с \\"Оренбургом\\".ФК \\"Ростов\\" встречался с аутсайдером чемпионата минувшим летом. У Карпина, очевидно, \\"накипело\\". Связано это было с трудной ситуацией, в которую попал «Ростов» в пандемию. В июне в команде выявили зараженных, после чего футболистов основного состава отправили на карантин. Матч с «Сочи» не перенесли, на встречу поехала молодежка. Об этой игре, завершившейся со счетом 10:1, узнал весь мир. «Ростов» потерял очки, это явно сказалось на боевом духе ростовчан: они вернулись из карантина, но терпели поражения или играли вничью даже со слабыми клубами.ПОСПОРИЛИ О ЛИДЕРСТВЕВ августе в клубе произошло еще одно громкое событие. Со скандалом команду покинул капитан Ивелин Попов. Футболист не стал скрывать, что главной причиной решения стали разногласия с руководством. По словам Попова, ему дали понять, что капитан в команде — просто слово. «Мы тебе платим деньги - ты закрываешь рот и играешь!», — писал возмущенный спортсмен в социальной сети.Позже Карпин пояснил, что футболист хотел каждую игру проводить на поле по 90 минут. В этой просьбе капитану отказали.— Мне никогда никто не будет говорить кто, когда и сколько должен играть. Если он не готов к такому повороту событий, то мы всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не будет, — заявил тренер.А КТО ВЫ?Конфликты Карпина не всегда связаны с его работой в клубе. Не первый год поклонники наблюдают за его заочным противостоянием с Бастой. На этот раз музыкант припомнил Карпину скандал, развернувшийся два года назад, перед концертом рэпера на «Ростов-Арене».Руководство клуба призывало отменить концерт, поскольку зрители и сцена могли повредить газон. Вакуленко-Баста заявил, что Карпин не может указывать ему, что делать. «Приезжий человек из Москвы указывает мне, что делать в моем родном городе. Мне было по-человечески обидно» — прошелся по тренеру рэпер в одном из интервью.Валерия Карпина, разумеется, задели слова Басты по поводу прописки. В своем «Инстаграме» тренер тут же ответил оппоненту.— Ну да, я — очередной тренер клуба, и да – наемник, причем с 17 лет, чему очень счастлив! И да, я — приезжий везде с того момента, как в 15 лет уехал из родной Нарвы учиться. Это я. А кто вы? — написал Карпин на своей странице.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Да, я – приезжий. А кто вы?»: тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на критику Басты по поводу пропискиМузыкант и наставник футболистов не могут забыть скандал из-за концерта на «Ростов-Арене». (Подробности)