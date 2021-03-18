Новости Ростова-на-Дону на 18 марта 2021: «Ростов» разгромил «Ротор», Платов попал в «географический тупик»

Главные новости Ростова и Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 18 марта 2021: что случилось за минувшие сутки. «Комсомольская правда» рассказывает о главных событиях города и области.

В День Победы на Театральной площади запланировали концерт. По данным портала госзакупок, сейчас власти ищут исполнителя. Компании предстоит установить техническую аппаратуру и разместить три крупногабаритных экрана. Вероятно, из-за коронавируса выступления артистов будут по-прежнему транслировать. На все работы из бюджета планируется выделить 2,9 миллиона рублей.

Член президиума российского Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян предположил, что мешает развитию аэропорта Платов. В интервью "Городскому репортеру" он заявил, что этого не произойдет, пока у России не наладятся добрососедские отношения с Украиной. Например, чтобы попасть в Австрию прямым рейсом, нужно лететь над Белгородом, Украиной и Венгрией. В условиях закрытой границы сделать это невозможно. По словам Мкртчяна, Ростов находится в «географическом тупике».

По улицам снова начнет курсировать троллейбус № 17 от Центрального рынка до Военведа. Как рассказал директор департамента транспорта Христофор Ермашов, начнет работать, когда будущие водители пройдут обучение. 12 новых машин выйдут на линию в течение этого года.

Генерального директора ростовской компании подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, в 2020 году фирма участвовала в аукционе по поставке маломерных плавсредств. Контракт в итоге получила другая организация. Тогда подозреваемый потребовал от победителя тендера 800 тысяч — за это он обещал не обжаловать итоги конкурса.

«Ростов» в гостях разгромил волгоградский «Ротор». На 41-й минуте Армин Гигович забил с подачи Дениса Хаджикадунича. Еще два мяча отправили в ворота Али Соу и Алмквист. В дополнительное время Саплинов довел счет до 0:4.

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