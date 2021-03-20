Новости Ростова-на-Дону на 20 марта 2021: при обрушении стены погибли рабочие, 1,5 миллиарда вложат в реконструкцию бывшего завода

Главные события донской столицы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 20 марта 2021 — главные события. «Комсомольская правда» рассказывает, что случилось за сутки в донской столице и области.

Стена здания обрушилась в Сальске. Несущая конструкция рухнула в двухэтажном строении на переулке Морском. В результате происшествия погибли двое рабочих. Сальские следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сотрудники осмотрели место трагедии и допросили очевидцев.

На реконструкцию бывшего вино-водочного завода инвесторы вложат 1,5 миллиарда рублей. В здании создадут креативное пространство. Здесь разместятся стрит-ритейл и фудмаркет, выставочные залы и коворкинг. Площадь перед зданием превратят в пешеходную зону для отдыха и проведения мероприятий. Работы планируется начать весной 2022 года.

Летевший из Антальи в Москву самолет экстренно приземлился в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, у авиалайнера отказал один из двигателей. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

Умер главврач таганрогского центра медицинской реабилитации Александр Миневский. Он работал в клинике более 30 лет. До этого он работал в Матвеево-Курганской ЦРБ, а также в горздраве Таганрога. Причина смерти пока не сообщается.

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