Новости Ростова-на-Дону на 20 марта 2021: при обрушении стены погибли рабочие, 1,5 миллиарда вложат в реконструкцию бывшего завода

Главные события донской столицы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новости Ростова-на-Дону на 20 марта 2021 — главные события. «Комсомольская правда» рассказывает, что случилось за сутки в донской столице и области.
Стена здания обрушилась в Сальске. Несущая конструкция рухнула в двухэтажном строении на переулке Морском. В результате происшествия погибли двое рабочих. Сальские следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сотрудники осмотрели место трагедии и допросили очевидцев.
На реконструкцию бывшего вино-водочного завода инвесторы вложат 1,5 миллиарда рублей. В здании создадут креативное пространство. Здесь разместятся стрит-ритейл и фудмаркет, выставочные залы и коворкинг. Площадь перед зданием превратят в пешеходную зону для отдыха и проведения мероприятий. Работы планируется начать весной 2022 года.
Летевший из Антальи в Москву самолет экстренно приземлился в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, у авиалайнера отказал один из двигателей. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.
Умер главврач таганрогского центра медицинской реабилитации Александр Миневский. Он работал в клинике более 30 лет. До этого он работал в Матвеево-Курганской ЦРБ, а также в горздраве Таганрога. Причина смерти пока не сообщается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обрушение здания в Сальске 19 марта 2021: под завалами могут оставаться люди
"КП" собрала подробности об обрушении здания в Сальске 19 марта 2021. (Подробности)
Креативный кластер появится на месте вино-водочного завода в Ростове
На его строительство будет выделено полтора миллиарда рублей. (Подробности)
Летевший из Антальи в Москву самолет совершил экстренную посадку в Ростове
Причиной посадки называют отказ двигателя самолета. (Подробности)