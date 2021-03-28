Новости Ростова-на-Дону на 28 марта 2021: к ответственности привлекут рыбаков, мешками ловивших рыбу в Северном водохранилище

Уровень воды в водохранилище снизился после прорыва дамбы. Фото:vk.com/etorostovnadonu

Новости Ростова-на-Дону на 28 марта 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрала информацию о главных событиях области и города.

Уголовное дело возбудили после стихийного вылова рыбы в Северном водохранилище. В отношении нескольких рыбаков составили административные протоколы. Люди начали сачками вылавливать рыбу, когда водохранилище обмелело. Произошло это после прорыва дамбы. Последствия аварии уже устранили.

Наркотики нашли в крови водителя, который врезался в ТЦ «Горизонт». Напомним, 24 марта «Тойота» заскочила на ступеньки и врезалась в здание. После освидетельствования в отношении мужчины составили протокол по статье «Управление транспортом в состоянии опьянения».

В Таганроге жители устроили заплыв на резиновой лодке по луже. Как признался один из его участников, воды немного не хватило для гребли. Однако все может измениться в ближайший ливень. Таким образом люди попытались привлечь внимание властей к проблеме. Лужа стала появляться после того, как на участке забетонировали ливневку.

В парке Островского появился новый аттракцион — детский поезд «Торопыжка». Вагончики планируют в ближайшее время поставить на рельсы. У поезда будет самый длинный маршрут — 120 метров.

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